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聯準會今年底前不降息？高盛、美銀改預測 最晚看到2027年

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
高盛與美銀雙雙延後聯準會降息時點預測。高盛預估下次降息將延至2026年12月；美銀則認為要到2027年7月才會再次降息。路透
高盛與美銀雙雙延後聯準會降息時點預測。高盛預估下次降息將延至2026年12月；美銀則認為要到2027年7月才會再次降息。路透

高盛與美銀成為最新兩家延後聯準會降息時點預期的華爾街銀行，他們認為就業與通膨數據仍具韌性，支持聯準會至少今年底前維持利率不變。

隨著伊朗戰爭衝擊油市並推升通膨，交易員加碼押注聯準會今年按兵不動，甚至可能在2027年初升息。愈來愈多聯準會官員也釋出類似訊號，包括上次會議對利率決議投下反對票的兩名官員在內，都未排除下一步可能轉向升息。

4月非農就業報告顯示，美國雇主連續第二個月新增就業超出預期，凸顯中東衝突持續之際，美國勞動市場仍具韌性。美國將於周二和周三公布消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）。

美銀的美國經濟研究主管巴夫（Aditya Bhave）在5月8日的報告中寫道：「數據並不支持今年降息。核心通膨仍然過高，而且持續升溫。4月強勁的就業報告成了最後一根稻草，尤其是在聯準會官員發表偏鷹派言論後。」他與團隊目前預測，聯準會要到2027年7月才會再次降息，較原先預測的今年9月大為延後。

聯準會利率前景轉變，也反映在美國公債市場。自戰爭爆發以來，對政策最敏感的2年期美債殖利率持續徘徊在高檔。

在上周五美國公布4月就業數據後，高盛首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）等人也將下次降息時間，由原先預估的9月延後至2026年12月，並下調未來12個月美國經濟衰退機率。

摩根士丹利和巴克萊同樣認為，聯準會將在更長一段時間內維持利率不變。

不過，華爾街也有不同看法。花旗經濟學家Andrew Hollenhorst、Veronica Clark和Gisela Young仍堅持認為，聯準會將在年底前降息。他們認為，近期招聘與薪資成長疲弱，代表交易員低估了政策轉向寬鬆的可能性。

在周二公布CPI數據前，彭博訪調經濟學家的預估中值顯示，整體CPI年增率將升到3.7%，高於前月的3.3%；剔除食品與能源的核心通膨率預計為2.7%。

摩根士丹利全球宏觀策略主管Matt Hornbach周一表示：「這個月幾乎可以確定會看到一份更強勁的通膨報告。油價每天都在劇烈波動，這將對年底通膨路徑產生重大影響。」

高盛 聯準會 降息

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