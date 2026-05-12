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台積電ADR逆勢收跌、費半創新高 日月光勁揚逾3%聯電也收漲
儘管費城半導體指數創新高，但台股ADR周一（11日）漲跌互見，台積電ADR收盤下跌1.73%，報每股404.54美元，收盤最新價格換算並折合台幣後為每股2,541.24元，較台北交易股票溢價率13.70%。不過，日月光ADR勁揚超過3%，聯電也上漲1%。
道瓊工業指數11日收盤上漲95.31點，漲幅0.19%，報49,704.47點；標普500指數上漲13.91點，漲幅0.19%，收7,412.84點；那斯達克指數上漲27.05點，漲幅0.10%，收報26,274.13點。
費城半導體指數大漲305.54點，漲幅2.59%，報12,081.04點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 554.37 +3.13 537.00 3.23
中華電 CHT 135.37 -1.62 135.50 -0.09
台積電 TSM 2,541.24 -1.73 2,235.00 13.70
聯電 UMC 97.93 +1.10 95.00 3.09
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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