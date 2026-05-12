台積電ADR逆勢收跌、費半創新高 日月光勁揚逾3%聯電也收漲

美國股市四大指數周一（11日）收漲，標普500、那斯達克和費城半導體指數繼續創收盤歷史新高。儘管隨著財報季進入尾聲，近期由企業獲利帶動的漲勢有所降溫，且在美伊和平談判陷入僵局之際原油價格上漲加劇通膨擔憂，但AI相關領域的樂觀情緒仍為市場提供上行動力。

2026-05-12 07:14