川普稱美伊停火命懸一線、油價上漲 伊朗在荷莫茲部署袖珍潛艇

美伊停火周一陷入更加脆弱的階段。在拒絕德黑蘭最新和平提議後，美國總統川普稱停火協議「處於嚴重依賴生命維持設備的狀態」。

川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示，伊朗的最新回應是「一堆垃圾」，他「甚至沒有看完」。

談判僵局推升油價上漲，7月布蘭特原油期貨上漲2.9%，報每桶104.21美元，是近一周以來最高。6月西德州原油上漲2.8%，報98.07美元。川普政府考慮動用更多手段以緩解能源價格上漲對消費者的衝擊。周一，川普表達支持暫停徵收汽油稅。

一名知情人士表示，伊朗要求華府解除海上封鎖並放鬆制裁，同時堅持對荷莫茲海峽航運保留一定控制權。該人士因事涉敏感訊息要求匿名。

半官方的塔斯尼姆通訊社則引述接近談判團隊的消息人士報導，伊朗的其他要求還包括解凍被凍結資產，以及解除美國對其石油銷售的制裁。伊朗已提出接收被凍結資金的時間框架。德黑蘭要求這些資金「在一個明確期限內」解凍。他們還堅持美國支付戰爭賠償。

川普未說明美國是否會恢復對伊朗的軍事打擊。被問及是否能夠通過外交途徑解決問題時，川普仍表示「非常有可能」。他還再次在沒有提供證據的情況下聲稱，伊朗領導人「打算把『核塵埃』交給我們」。但自美伊衝突爆發至今，沒有任何公開跡象表明，德黑蘭方面準備在核計畫立場等方面讓步。

Axios報導，川普與國家安全團隊會面討論中東衝突的下一步行動，包括可能恢復軍事行動。周一稍早，川普對福斯新聞網表示，正在考慮恢復護航計畫以協助船隻通過荷莫茲海峽。

上述進展標誌川普在結束戰爭方面再次受挫。這場衝突引發全球能源危機，並對其本人及共和黨帶來嚴峻的國內政治風險，同時加劇了與中國的緊張關係。川普仍計畫本周前往北京與中國國家主席習近平會晤。

川普周一堅稱，「沒有任何壓力，我們將取得徹底勝利。」

知情人士透露，德黑蘭堅持任何協議都必須立即結束戰鬥，包括在黎巴嫩的戰鬥，在那裡以色列正與真主黨交戰。

塔斯尼姆通訊社報導，伊朗已在波斯灣部署「加迪爾」袖珍潛艇，作為荷莫茲海峽的「隱形守護者」。這種國產潛艇具備發射反艦巡航飛彈的能力，可能加劇船東對通過海峽的擔憂。

根據國際戰略研究所數據，伊朗至少擁有16艘加迪爾袖珍潛艇。這種潛艇的體積小，排水量僅115噸，每艘編制不足10人，可搭載兩枚魚雷或兩枚中國設計的C-704反艦飛彈。但地理條件是這些潛艇面臨的一大挑戰：荷莫茲海峽最深處僅約100公尺，波斯灣整體水深也有限。這使潛艇更難隱藏，即便靜止不動，也可能被主動聲納探測到異常目標。

一艘裝載卡達液化天然氣的運輸船周一似乎在接近海峽後折返。不過，仍有部分船隻成功通過，包括一艘卡達船隻。

美國海軍每次派遣驅逐艦通過該水道都需承擔數百萬美元的額外成本，因為不但要加強監控，還需要戰機和直升機提供支援。