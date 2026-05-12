投資人無視中東僵局 美國股市收高

美國拒絕伊朗所提出的結束中東戰爭條件，但投資人似乎對相關消息不以為意，華爾街股市今天擺脫盤初疲弱走勢而終場收漲，其中標普、那斯達克、費半等指數再創收盤新高紀錄。

道瓊工業指數上揚95.31點或0.19%，收49704.47點。

標準普爾500指數小升13.91點或0.19%，收7412.84點。

那斯達克指數小漲27.05點或0.10%，收26274.13點。

費城半導體指數勁揚305.54點或2.59%，收12081.04點。