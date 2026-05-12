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協助伊朗石油銷運中國 美制裁3名個人與9家企業

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國財政部今天宣布制裁3名個人與9家企業，其中包括4家總部設於香港、4家位於阿拉伯聯合大公國，以及1家位於阿曼的企業，指控其協助伊朗將石油運往中國。

根據路透社報導，美國財政部8日才對協助伊朗採購武器、無人機及彈道飛彈零件的個人與企業實施制裁。

此舉正值美國總統川普即將訪問北京，與中國國家主席習近平會談之際。外界預期川普將向中國領導人施壓，要求協助解決與伊朗的對峙僵局，以及重新開放戰略要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

美國財政部表示，旗下外國資產管制辦公室（OFAC）的新一波制裁，目的在打擊協助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的個人與實體。這些對象利用設於經濟管轄較寬鬆地區的一系列人頭公司，協助伊朗石油銷運中國。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，川普政府將持續對德黑蘭當局施加壓力，剝奪伊朗政府與軍方用於武器研發、核計畫或資助區域代理人的資金來源。

貝森特指出：「財政部將持續切斷伊朗政權與金融網路的聯繫，防止其利用這些管道從事恐怖活動，造成全球經濟動盪。」

伊朗 阿曼 阿拉伯

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