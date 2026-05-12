南韓股市創高 後市還有戲 樂觀情境上看萬點

在SK海力士、三星電子等權值股拉抬下，南韓股市11日收盤再度攻上歷史新高，充分反映人工智慧（AI）題材的威力。摩根大通（小摩）更看好韓股後市，預估有望再漲約28%。

韓股大盤Kospi指數11日盤中一度攀揚5.4%，終場漲幅收斂至4.3%，收報7,822.24點，連續第五日刷新收盤新天價，翻越8,000點大關指日可待。

為人工智慧（AI）巨頭輝達供應先進記憶體晶片的SK海力士與三星電子，11日分別勁揚11.5%與6.3%。

在AI基礎建設熱潮助威下，Kospi指數今年來已累計上漲85.6%。分析師預期，韓股後市還有進一步上漲空間，原因是AI資本支出看增，以及上游的硬體收益持續增長。

小摩分析師將Kospi指數的基準目標價上調至9,000點，樂觀情境目標價為10,000點，為不到一個月內第二度上修。從樂觀情境衡量，意味著韓股相較於11日收盤價，還有近28%的上漲空間。

小摩指出，韓股仍是區域內最受青睞的股市，「在AI帶動的需求持續超越供給、庫存偏低，加上高頻寬記憶體（HBM）供應已透過跨多季的價格與供貨協議鎖定之下，（記憶體晶片）價格應會持續上漲」。

三星電子與SK海力士都表示，由於記憶體短缺，正與客戶簽署長期合約。隨著全球科技企業擴大投資AI伺服器與基礎設施，傳統DRAM與HBM晶片需求同步攀升。

小摩分析師也說，儘管韓股短線技術面可能反映出超漲情勢，但記憶體晶片周期、公司治理改革、題材成長等關鍵基本面仍保持良好勢態，應續抱韓股以把握上漲機會，不宜過早預測上漲周期告終。

韓股這一輪漲勢主要由南韓本地散戶支撐，本月來買超金額近6兆韓元（40億美元），外資則進行獲利了結、賣超逾7兆韓元。

南韓金融監督院11日則示警散戶不要追逐短期獲利，應該重新評估風險，「我們正密切關注股票投資槓桿操作升溫的趨勢，及券商風險管理情況，必要時將啟動防範措施，以確保市場穩定」。

另據南韓關稅廳同日公布的數據，在海外強勁的半導體需求帶動下，南韓5月前十天出口額較去年同期大增43.7%至184億美元，遠高於去年同期的128億美元。關稅廳表示，這也是歷來同期最高出口紀錄。