軟銀擬投資法國 AI 基建

知情人士透露，軟銀集團創辦人孫正義與法國總統馬克宏已進行磋商，計劃在未來幾周公布一項宏大的法國人工智慧（AI）資料中心計畫。

彭博資訊報導，知情人士指出，孫正義正考慮在法國進行大規模投資，作為軟銀擴大AI基礎設施布局的一環，兩名知情人士指出，孫正義曾提出向當地投資1,000億美元的想法，但若他決定優先發展其他計畫，最終金額可能不會這麼高。

馬克宏與孫正義可能會在「選擇法國（Choose France）」國際商業高峰會期間，宣布這項計畫。這是馬克宏於2018年起、每年都會舉行的招商引資盛會。

馬克宏一直積極主張美、中以外的國家應建立自己的AI基礎設施。他倡導主權AI，並投資Mistral AI等本國業者，以確保各國能掌控自己的數據與技術。馬克宏也曾強調，法國憑藉其穩定的電網與核能供應，是具吸引力的投資目的地。

在這次法國的計畫之前，軟銀3月宣布在美國俄亥俄州啟動的大規模資料中心專案，投資規模高達5,000億美元，將布建相當於10GW用電容量的算力。而且這項AI運算設施還會由價值約330億美元的燃氣供電驅動。

軟銀還正與OpenAI、甲骨文（Oracle）以及阿布達比的MGX合作進行一項耗資5,000億美元的「星際之門（Stargate）」計畫，旨在全美部署資料中心。此外，軟銀已承諾向OpenAI投資超過600億美元，以獲得約 13%的股權。

軟銀最近因債權人有顧慮，把以OpenAI股權為質的保證金貸款目標從100億美元下修至約60億美元。即便如此，軟銀的戰略野心依然不減，仍看好AI的長期發展。