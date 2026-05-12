波蘭揭電電公會TEEMA科學園區 打造歐洲資通門戶

波蘭經濟發展暨科技部次長雅洛斯今天接受波蘭商業媒體BusinessInsider Polska專訪表示，波蘭正全力爭取成為台灣企業在歐洲的首選據點，台灣電電公會將於波蘭打造「TEEMA科學園區」，鎖定半導體、AI伺服器等高科技產業，目標將波蘭轉變為歐洲的資通訊核心。

雅洛斯（Michał Jaros）在訪談中表示，這項巨型投資計畫的目標是將波蘭打造為台灣企業進入歐洲的門戶，不僅涉及先前的電動車Izera合作，更將範圍擴大至半導體、資通訊產業（ICT）以及人工智慧伺服器等高端領域。

他提到，主導此次鉅額投資計畫的是台灣電機電子工業同業公會（電電公會，TEEMA）。電電工會擁有約3000家會員企業，貢獻了台灣約1/4的國內生產毛額。目前該公會由全球代工龍頭鴻海董事長劉揚偉領軍。

他特別強調，鴻海集團2025年的營收規模高達2500億美元（約新台幣8兆元），相當於波蘭25%的GDP，顯示此項合作對波蘭經濟結構轉型的戰略意義。

雅洛斯透露，科學園區可能落腳於弗羅茨瓦夫（Wroclaw）、卡多維斯（Katowice）與洛茲（Lodz）之間的核心地帶，這3座城市具備深厚的工業傳統與頂尖理工大學的人才支持，但選址最終選擇仍由台灣方面決定。

他也表示，為了滿足園區約150公頃且高電力供給需求，波蘭政府已在下西里西亞省（Dolny Śląsk）的米恩基尼亞（Miękinia）投入近4億茲羅提（約新台幣32.4億元）整備基礎設施。波蘭政府目標是在2026年底前取得土地並啟動建設。

雅洛斯預告，具體的投資地點與第1階段業務計畫，可望在今年6月22日至24日於華沙舉行的台灣形象展（Taiwan Expo）期間正式揭曉，屆時將有100家台灣企業來訪。

雅洛斯指出，這項大規模投資不僅是企業間的商業行為，更是獲得台灣政府全力支持的戰略計畫。在與台方的談判中，比起直接的資金補貼或政府補助，台灣目前更優先關注投資環境的優化與行政效率。

為了增加競爭優勢，波蘭正計畫推出「單一窗口」（One-Stop Shop）服務以簡化行政程序，並效仿捷克模式，對來自台灣等地的專業工程人才簡化工作許可程序。

除了科技園區，雅洛斯更提出將波蘭打造成「歐洲銅谷」（dolina miedziowa Europy）的願景，結合波蘭本土豐富的銅、銀以及其他稀土資源與台灣的製造技術，強化歐洲在半導體原料到最終產品的供應鏈主權。

面對與台灣深化合作是否會引發中國反應的疑慮，雅洛斯明確表示，波蘭與台灣的合作純粹基於經濟、技術與文化層面，並不具備政治性質。

他直言，波蘭必須具備在本土製造「主權產品」的能力，以確保資訊安全並防止外洩。他以波蘭目前尚無能力獨立生產手機為例，指出與台灣合作是波蘭邁向技術自立、擺脫對單一外部供應鏈依賴的策略性選擇。

雅洛斯總結，在當前全球技術競賽與地緣政治緊張的背景下，與台灣的經濟合作將是確保波蘭未來技術自主與安全的重要關鍵。