人工智慧（AI）熱潮自OpenAI推出ChatGPT後席捲全球，除促成企業大規模裁員外，也重塑企業最高決策層：IBM調查逾2,000家企業發現，已有76%設立「人工智慧長」（CAIO），遠高於2025年的26%。

麥肯錫合夥人拉斯表示，AI正驅動自工業革命以來最大的組織變革。隨著AI逐漸成熟，企業內原有的資訊長、技術長與資料長之間，有關AI的權責日益模糊，不少公司因此另設CAIO統整策略，例如滙豐銀行與駿懋銀行集團今年均已增設相關職位。

然而，Gartner諮詢總監塔巴認為，CAIO未必成為主流，因新增高階主管成本高昂，只有積極押注AI的企業才會做此選擇。部分專家也指出，CAIO可能只是AI轉型期間的過渡性職位，未來仍可能整併回既有高階主管體系。

報告另顯示，AI加深了人資長的重要性，59%受訪企業預期其影響力將增強。根據分析，AI導入的最大障礙往往不是技術，而是員工的接受度與使用能力。2026年AI與數據領導力調查中，93.2%受訪者將文化挑戰列為首要難題。

企業裁員潮目前仍持續擴大。Layoffs.fyi統計，今年全球科技業已有超過10萬人遭裁員，Meta與微軟4月合計裁掉2萬多人。