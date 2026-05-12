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鎧俠營利 有望超越豐田

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

日本記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）股價2026年以來勁揚逾300%，過去一年更飆漲21倍，且今年度營業利益可望超越全球最大汽車製造商豐田汽車，象徵日本產業強項可能逐漸從汽車轉向晶片。

投資人預期鎧俠2027年3月止的本年度營業利益將達到4兆日圓（245億美元），超越豐田汽車的3兆日圓，成為日本獲利最高企業。另外，基於鎧俠淨利可望衝上2.4兆日圓，市場也預期鎧俠將發放股利，是2024年12月掛牌上市以來頭一遭。

鎧俠股價11日收漲3.3%至4萬5,940日圓，市值達到25.1兆日圓，今年排名一路從第43名攀升至第四名，把日立和Sony等科技同業拋在後頭。展望未來，投資人預期鎧俠也將成為日本市值最高公司，從豐田手中搶走這個頭銜。

晶片製造商獲利通常與景氣高度連動，但隨著人工智慧（AI）可望創造較穩定晶片需求，市場對該產業的看法逐漸變得較樂觀。截至上周東京證交所市值名列前十的公司有四家半導體相關業者，與十年前汽車製造商、電信商和日本郵政等民營化企業市值名列前茅的情況形成對比。

豐田 日本

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