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輝達 CEO 黃仁勳勉勵卡內基美隆大學畢業生：善用 AI 不怕被取代

經濟日報／ 編譯陳苓劉忠勇／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。（輝達官網）
輝達執行長黃仁勳。（輝達官網）

輝達執行長黃仁勳10日應邀在美國卡內基美隆大學的畢業典禮致詞，指出人工智慧（AI）基礎建設的需求，創造出「世代首見的機會」，能讓美國再次工業化，並恢復美國的製造能力。

許多畢業生擔心AI會毀掉就業美夢，黃仁勳指出，新產業誕生帶來無窮機會，新時代的科學與探索才起步，現在是「開啟人生事業」的最佳時刻。歷史上的重大科技變革，均帶來恐懼與機遇，社會以開放、負責、樂觀的態度應對科技時，將能開拓人類潛能，而非加以削弱。

他說：「現在正是實現夢想的時候，時機再好不過了」，AI對人類利大於弊，正在消弭「科技隔閡」，讓任何人都能創造有用的東西，未來幾年將為年輕人創造很多新機會，大家都站在相同的起跑點上，這是協助形塑未來的時刻，鼓勵畢業生「跑起來，不要用走的」。

他也正面回應了求職的疑慮，「AI不太可能取代你」，「但比你更善用AI的人可能會」。

黃仁勳一派樂觀，迥異於社會大眾對AI的疑慮。多家大企業以AI提高效率為由，宣布裁員。AI也使求職更為困難，拉長了面試程序，並讓畢業生更難找到頭路。就業新鮮人的失業率在2026年初攀抵四年高點。

另一方面，黃仁勳獲得卡內基美隆大學頒授科學暨科技榮譽博士學位，由英特爾執行長陳立武披上博士袍，以表彰他在加速運算和人工智慧領域的卓越貢獻。陳立武隨後在X發文寫道，輝達和英特爾正在發展令人興奮的新產品。

由於台積電（2330）晶圓代工和CoWoS先進封裝的產能吃緊，輝達正在尋找新的晶圓代工合作夥伴。英特爾近來取得TeraFab和蘋果訂單，提振輝達等外部客戶的信心。外界推測，輝達下一代Feynman繪圖處理器（GPU），或許會採用英特爾的EMIB（嵌入式多晶片互連橋接）先進封裝。也有報導說，也許會用英特爾的18A-P或14A製程，生產部分GPU，或許是入門級到中級的客製產品，如電玩GPU。

黃仁勳 輝達 夢想

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