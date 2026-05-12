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AI 太燒錢 科技雙雄搶發非美元債 善用不同幣別取得低成本資金

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Google母公司Alphabet傳出計劃首次發行日圓債券。（路透）
Google母公司Alphabet傳出計劃首次發行日圓債券。（路透）

人工智慧（AI）開支龐大，科技巨擘紛紛跨入美元債券以外的市場籌資，Google母公司Alphabet計劃首次發行日圓計價債券，亞馬遜也準備發售瑞士法郎債券。

據彭博資訊彙整的資料，這筆美國證管會（SEC）登記的基準債券交易，為Alphabet首次發行日圓債券。該公司並未公布籌資金額，知情人士說，估計達數千億日圓，詳細數字將在本月敲定。

Alphabet擴大在全球籌資，上周才發售歐元計價債券，規模為公司史上最大，並且首次發行加幣債券，合計籌得近170億美元。該公司幾個月前也首次發行英鎊與瑞郎債券。分析師說熱絡的債券需求，讓Alphabet能取得不同幣別的低成本資金。

彭博分析師席夫曼和瑞德表示：「Alphabet擴大AI基建與運算設施的支出，總債務迅速膨脹至逾1,000億美元。該公司能夠吸引數百億美元資本，得以繼續提高資本開支，不致衝擊財務彈性」。Alphabet上調今年資本支出至多達1,900億美元，高於先前預估的1,850億美元。

不只Alphabet，知情人士表示，亞馬遜委託法巴、德意志銀行、摩根大通，發行六批瑞郎債券，到期日從三年到25年不等。

科技巨擘為了替所費不貲的AI大計籌款，一反仰賴現金投資的傳統，紛紛跨足債市。今年亞馬遜、Meta、微軟、Alphabet擬在AI基礎設施投資7,250億美元，遠超過去年的4,100億美元。

AI也成了決定公司市值的要素。Alphabet幾乎主導所有AI領域，有望超越輝達，奪下全球市值王寶座。這兩家公司的差距在過去六個月來大幅縮小，Alphabet股價在這段期間大漲43%，輝達則僅增6.3%。

投資人認為，Alphabet晉身市值王相當合理，該公司觸及科技業與AI交易的許多重要領域。

輝達也許是AI晶片霸主，但Alphabet產品也漸受青睞，旗下有Google搜尋、Google雲端、Youtube、無人車服務Waymo，而且Alphabet的Gemini AI模型，被視為業界最佳模型之一，該公司同時也是另一AI新創Anthropic的重要投資人。

CooksonPeirce投資長歐尼爾說，輝達是很棒的公司，但萬一AI支出放緩，受到景氣循環的影響或許較大。Alphabet業務極為多元，一個部門表現欠佳，能靠另一個來分攤。

Alphabet 債券 Google

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