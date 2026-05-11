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美股早盤／川普不接受伊朗提案！三大指數平盤遊走 台積電ADR挫跌2.8%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
川普不接受伊朗提案，美股三大指數11日早盤平盤遊走。法新社
川普不接受伊朗提案，美股三大指數11日早盤平盤遊走。法新社

隨美國總統川普拒不接受伊朗最新的停戰提案，帶動國際油價攀揚，美股三大指數11日早盤平盤遊走，費城半導體指數續強。

道瓊工業指數早盤漲0.1%、標普500指數與那斯達克指數開低後都在平盤附近波動。費城半導體指數漲0.9%，台積電ADR跌2.8%。

英特爾則漲2.6%，因日前華爾街日報報導，該公司據傳與蘋果達成初步協議，將代工生產蘋果產品所用的晶片。且韓媒也報導指出，由於台積電CoWoS產能太滿，SK海力士有意導入英特爾EMIB先進封裝技術。

其他個股方面，美光漲3.4%，Sandisk跌0.9%。

根據伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社引述消息來源報導，伊朗方面已向美國談判人員提案，包括美方應終止各戰線的戰事，並解除對德黑蘭當局的制裁。對此，美國總統川普在自家社群平台Truth Social貼文回應，伊朗的提案「完全不能接受」。

國際原油價格11日盤中應聲走揚，西德州中級原油期貨漲1%報每桶96美元，布蘭特原油漲2%報每桶103美元。

不過，一些市場觀察家仍預期，美股在不確定性中將保有韌性。

貝萊德全球固定收益投資長萊德說，受累於伊朗戰爭及隨之而來的油價震撼，美國經濟相較於以往的路徑可能稍微放緩，但有更大的結構性因素，支撐美國整體經濟展望優於預期。

台積電ADR SK海力士 美股

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