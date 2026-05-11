聽新聞
0:00 / 0:00
OpenAI砸40億美元成立新公司 搶攻企業市場
OpenAI 11日宣布，將展開逾40億美元的初期投資，來成立新公司，協助機構打造並使用人工智慧（AI）系統。
新公司將以OpenAI為主要股東，並由OpenAI掌控，可協助OpenAI派遣專精前沿AI部署的工程師到相關機構，與團隊密切合作，找出AI能在那些方面做出最大影響。
OpenAI同時將收購AI諮詢公司Tomoro，以便讓新公司在成立首日，就有約150名有經驗的AI工程師與部署專家。Tomoro協助企業使用AI，在2023年與OpenAI合作成立，客戶包括美泰兒（Mattel）、維珍航空（Virgin Atlantic）、紅牛、Tesco等。
OpenAI的初期AI模型在消費者之間獲得強力回響，該公司隨後積極簽署企業合約，要在商界建立更大版圖。競爭對手Anthropic的Claude系列AI商用模型，在企業界大獲成功、獲得公司快速採用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。