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OpenAI砸40億美元成立新公司 搶攻企業市場

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
OpenAI將投資逾40億美元成立新公司，搶攻企業市場。美聯社
OpenAI將投資逾40億美元成立新公司，搶攻企業市場。美聯社

OpenAI 11日宣布，將展開逾40億美元的初期投資，來成立新公司，協助機構打造並使用人工智慧（AI）系統。

新公司將以OpenAI為主要股東，並由OpenAI掌控，可協助OpenAI派遣專精前沿AI部署的工程師到相關機構，與團隊密切合作，找出AI能在那些方面做出最大影響。

OpenAI同時將收購AI諮詢公司Tomoro，以便讓新公司在成立首日，就有約150名有經驗的AI工程師與部署專家。Tomoro協助企業使用AI，在2023年與OpenAI合作成立，客戶包括美泰兒（Mattel）、維珍航空（Virgin Atlantic）、紅牛、Tesco等。

OpenAI的初期AI模型在消費者之間獲得強力回響，該公司隨後積極簽署企業合約，要在商界建立更大版圖。競爭對手Anthropic的Claude系列AI商用模型，在企業界大獲成功、獲得公司快速採用。

OpenAI AI

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