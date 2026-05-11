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川普拒絕伊朗停戰條件 亞股走勢不一

中央社／ 東京11日綜合外電報導

美國總統川普拒絕伊朗提出的停戰條件，市場擔憂中東衝突升高、荷莫茲海峽石油運輸受阻風險加劇，帶動油價今天走高，亞洲股市則漲跌互見。

法新社報導，川普（Donald Trump）在社群媒體發文表示：「我剛讀完伊朗所謂『代表』的回覆。我不喜歡，完全無法接受！」他預計本週訪問中國，預料伊朗戰爭將成會談重點之一。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）今天指出，伊朗要求停止戰爭、美國解除海上封鎖，以及「解凍多年來在外國銀行遭不公平凍結、屬於伊朗人民的資產」。

日本三菱日聯金融集團（MUFG）資深貨幣分析師羅伊德．陳（Lloyd Chan，音譯）表示，川普總統迅速拒絕伊朗方面要求，「凸顯雙方鴻溝極深，顯示局勢短期內恐難迅速降溫，不確定性將持續存在」。

他說：「對油市而言，這意味著只要荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸持續受阻，地緣政治風險溢價恐持續支撐油價。」

亞洲股市今天表現分歧，東京收跌0.47%，香港幾乎持平作收，首爾則在科技股帶動下收盤大漲4.32%。

日本遊戲巨頭任天堂（Nintendo）本月8日警告，預估今年獲利下滑，並宣布將調漲Switch 2主機售價後，任天堂股價在東京重挫逾8%。

伊朗 伊朗戰爭 中東 亞股

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