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澳商退出迦納Ewoyaa鋰礦 陸資華友鈷業趁機搶進

中央社／ 雪梨11日專電

總部位於澳洲布里斯本的鋰生產商大西洋鋰業（Atlantic LithiumLimited）及Elevra Lithium Limited宣布，將位於非洲迦納Ewoyaa鋰礦業務的權益售給中國浙江華友鈷業。分析指出，這反映中資企業搶占關鍵礦產供應鏈控制權的模式。

據環球電訊社（GlobeNewswire）報導，ElevraLithium Limited（澳洲交易所代碼：ELV；納斯達克代碼：ELVR）今天宣布，Elevra同意將其Ewoyaa鋰礦業務中的所有權益，其中包括Elevra對Ewoyaa鋰礦的長期包銷權（offtake rights），全數出售給華友鈷業。

Elevra與華友鈷業的交易預計2027財政年度第1季完成，華友鈷業將會向Elevra支付大約7100萬美元現金（約新台幣22億3030萬元，不含交易費用和稅金）。

報導又提到，Elevra目前持有Atlantic LithiumLimited（澳洲交易所代碼：A11）股份。Atlantic於稍早和華友鈷業簽訂「安排執行契約」（SchemeImplementation Deed），華友鈷業將以現金2億1000萬美元（約新台幣66億元）收購Atlantic在Ewoyaa鋰礦業務的100%權益。

報導指出，華友鈷業和Atlantic以及Elevra的協議，是兩宗獨立的事件；換言之，不論華友與Atlantic的交易最後結果如何發展，華友與Elevra的交易都會按照協議進行。

報導引述Elevra執行長兼董事總經理道伊（LucasDow）表示：「出售在Ewoyaa業務的權益，可提升我們財務靈活性，能夠更加專注於北美資產的策略發展。」道伊提到，出售Ewoyaa業務可減輕Elevra的財務負擔。

另外，澳洲礦業新聞網站 discoveryalert.com.au 7日刊登分析報導，指華友鈷業並非簡單的企業交易，而是反映中資企業搶占關鍵礦產供應鏈上游控制權的模式。

分析指出，中資企業正在全球各地物色尚處於開發階段的礦產，即使是無法在短期大宗商品市場上獲利，但為了長期經濟和地緣政治戰略考慮，例如鋰電池在未來的長期需求，往往趁西方資本仍在猶豫是否要持續投資的時候，中資就出手併吞。

澳洲

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