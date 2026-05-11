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韓媒：台積電CoWoS太吃緊 SK海力士測試英特爾EMIB

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
韓媒稱：SK海力與英特爾合作，擬用英特爾的EMIB（嵌入式多晶片互連橋接）技術。路透
韓媒稱：SK海力與英特爾合作，擬用英特爾的EMIB（嵌入式多晶片互連橋接）技術。路透

韓國媒體指出，由於台積的先進封裝製程嚴重吃緊，SK海力士英特爾合作，擬用英特爾的EMIB（嵌入式多晶片互連橋接）技術，正在進行初期測試。

ZDNet Korea報導，知情人士透露，SK海力士正與英特爾共同研發2.5D封裝技術，考慮採用英特爾的EMIB封裝，要以英特爾供應的EMIB基板，來整合高頻寬記憶體（GPU）與繪圖處理器（GPU）等邏輯晶片。

消息人士說，雖然仍在早期研發階段，SK海力士積極測試，以英特爾EMIB進行2.5D封裝，該公司也在尋找實際量產所需的材料與零件。

SK海力士與英特爾洽商，符合雙方利益。台積的CoWoS封裝產能嚴重短缺，多家科技大廠聚焦英特爾EMIB，做為深具潛力的替代方案。SK海力士能藉此提高良率與可靠程度，英特爾則能大幅擴張先進封裝業務。

業界人士說，英特爾極力向SK海力士與主要封測業者（OSAT），推銷EMIB技術。中長期來說，英特爾EMIB可望加入AI加速器的2.5D封裝供應鏈。

台積電 SK海力士 英特爾 CoWoS

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