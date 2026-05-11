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因應兵力不足 南韓軍方擬和現代汽車攜手前線部署機器人

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
四輪移動機器人 MobED 彭博資訊
四輪移動機器人 MobED 彭博資訊

南韓軍方正尋求和現代汽車建立戰略夥伴關係，考慮在前線部署機器人，因應兵源不足的問題，同也加速投資 AI 驅動的無人系統。

韓國防部向彭博新聞證實，正和現代汽車商討合作事宜，這是因應戰場環境變化並打造「高科技、科學化部隊」的一環，不過具體細節尚未敲定。

韓國經濟日報稍早報導，南韓陸軍考慮將機器人用於非戰鬥任務，包括監視、偵察與後勤運輸。報導也說，潛在的部署對象包括現代汽車旗下波士頓動力（Boston Dynamics）的機器狗 Spot、四輪移動機器人 MobED，以及如 X-ble Shoulder 外骨骼等穿戴式平台。

受到出生率創歷史新低的影響，南韓常備兵力這六年來縮減了 20%至 45 萬人。南韓國防部預測，到 2040 年將進一步跌至 35 萬人。

對現代汽車而言，若能取得軍方合約，將是其推動機器人事業的重要里程碑。三星證券分析師任恩英（音譯）認為，曾因巡邏美國總統川普海湖莊園而備受關注的機器狗 Spot，若部署至韓半島的非軍事區（DMZ），將凸顯這項技術在商用和工業領域之外的多元用途。

任恩英在報告中指出：「機器人是一個沒有傳統包袱約束的領域。機器人可以利用自駕車已建立的電機電子技術來來加速普及化。」

現代汽車旗下波士頓動力（Boston Dynamics）的機器狗 Spot 彭博資訊
現代汽車旗下波士頓動力（Boston Dynamics）的機器狗 Spot 彭博資訊

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