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高盛：AI晶片熱潮將推升台韓貿易順差創新高 兩國央行今年內將升息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高盛經濟學家團隊認為，台灣將在第2季和第4季各升息半碼（12.5個基點）。路透
高盛經濟學家團隊認為，台灣將在第2季和第4季各升息半碼（12.5個基點）。路透

高盛預測，南韓和台灣在AI晶片熱潮推波助瀾之下，貿易順差勢必創下新高，並促使兩國央行在今年內升息。

以提爾頓（Andrew Tilton）領銜的高盛經濟學家團隊認為，南韓將在第3季和第4季各升息1碼（25個百分點），台灣將在第2季和第4季各升息半碼（12.5個基點）。

高盛在5月11日的報告中寫道，南韓今年的AI相關出口額可望增長二倍逼近GDP的30%以上；台灣的AI相關出口則攀升至GDP逾30%。與此同時，受區域供過於求和能源衝擊拖累，非科技出口可能持續低迷。

高盛經濟學家寫道，「K型景氣循環正說明財政政策應精準而節制」，「在AI驅動的出口熱潮規模如此之大的情況下，兩國貨幣都面臨升值壓力。」

高盛經濟學家預測，科技出口的激增，將推動南韓和台灣的經常帳順差創下新高，其中南韓今年將超越GDP的10%，台灣則逾GDP的20%。高盛經濟學家寫道，目前南韓的順差主要回流至海外股票，台灣的順差則流入外匯存款，但升值壓力可能正在累積。

高盛預測南韓今年GDP成長率將從2025年的1%反彈至2.5%，台灣則從去年的8.7%加速至接近10%。高盛經濟學家也說，科技熱潮可能加大成長的波動幅度。

高盛 南韓 能源

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