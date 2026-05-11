AI刑責仍存爭議 專家：建立監管制度才是關鍵

針對人工智慧（AI）是否應承擔刑事責任的爭議持續延燒，法律專家指出，與其透過刑事訴訟究責，更應建立完善的監管制度，以填補現行法律對新興AI技術的規範缺口。

法新社報導，在去年佛羅里達州立大學校園槍擊案發生前，犯嫌伊克納（Phoenix Ikner）曾與AI聊天機器人對話，而非朋友、雙親，或任何可能阻止他的人。

根據佛州檢方掌握的證據，這名學生曾向ChatGPT詢問哪種武器與彈藥最適合發動攻擊，以及何時、何地能造成最多傷亡。調查人員表示，聊天機器人回答了他的問題。

如今，州檢察長烏特邁爾（James Uthmeier）希望釐清這是否意味OpenAI負有刑事責任。

他在宣布對ChatGPT開發商OpenAI展開刑事調查時表示，「如果螢幕另一端是人，我們將以殺人罪起訴」，而他並未排除對公司或員工提出刑事指控的可能性。

這起發生於2025年4月的校園槍擊案，使一個極具爭議的問題成為法律焦點，即AI開發者是否應為AI在犯罪或自殺事件中所扮演的角色承擔刑事責任。專家指出，這在法律上是可行但極為複雜的問題。

●犯罪性產品？

根據美國法律，相關公司確實有可能因此面臨刑事訴訟，但這類情況仍屬罕見。

上個月底，普度製藥（Purdue Pharma）因助長鴉片類藥物危機，被處以超過50億美元刑事罰款；福斯汽車（Volkswagen）則因廢氣排放造假案被判有罪；輝瑞（Pfizer）與埃克森美孚（Exxon）也曾因不同事件被究責。

然而，上述案件都涉及人類決策，而此案核心在於AI本身行為，這正是法律最棘手之處。

猶他大學（University of Utah）法律教授托克森（Matthew Tokson）表示：「歸根結底，是這項產品助長了犯罪行為，使此案既特殊，且相當棘手。」

法律專家指出，公司較可能面臨的指控是「過失」或「魯莽行為」，這通常屬輕罪，刑責較輕。

OpenAI認為，ChatGPT不應對此負責，並強調公司將持續強化安全機制，以進行偵測與防止濫用。

●民事還是刑事？

對尋求究責的人而言，民事訴訟或許是較可行的途徑。

托克森說，民事訴訟可能迫使企業在研發產品時更為謹慎，並正視失誤造成的人為後果。

目前美國已有多起針對AI平台的民事訴訟，其中多起涉及自殺案件，但迄今尚未出現相關企業須對此負責的裁決。

社群媒體受害者法律中心（Social Media Victims LawCenter）律師柏格曼（Matthew Bergman）指出，新版ChatGPT已加入更多安全機制，但仍「不足以完全防護」。

但杜克大學（Duke University）法律教授賈瑞特（Brandon Garrett）認為，與其依賴刑事起訴，更需要國會與政府建立完善監管制度，才是「更明智的做法」。