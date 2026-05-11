輝達競爭對手Cerebras推IPO 規模可望創今年新高

兩名知情人士今天告訴路透社說，隨市場投資人敲碗AI晶片製造商Cerebras Systems的股票發行，這家公司最快將於明天公布上修首次公開募股（IPO）的規模及價格。

消息人士表示，Cerebras正考慮將IPO價格區間抬升至每股150至160美元，高於先前報導傳聞的每股115至125美元，並將數量從2800萬股增加至3000萬股。這項資訊尚未公開，消息人士不願具名。

若以新價格區間高點計算，Cerebras籌資規模約為48億美元，較原先的35億美元大幅增加，不過最終數字在定價之前仍有調整可能。

消息人士指出，這次調整反映AI應用的大幅成長，帶動高效能晶片需求激增，半導體更成為科技供應鏈的關鍵瓶頸。

路透報導，Cerebras的IPO認購需求恐已超過可供應發行股分的20倍。Cerebras目前尚未回覆置評要求。

Cerebras總部位於加州，專門生產用於先進AI模型運算的特殊晶片，此一市場中以輝達（Nvidia）居於主導地位。

隨著AI實驗室從訓練模型轉向實際部署，Cerebras處理器的需求大幅提升。相較於業界長期仰賴的以模型訓練為主的GPU晶片，Cerebras的晶片更適合於推論運算，也即AI模型回應用戶查詢時所需的運算。

下週將是Cerebras第2次申請IPO，首次申請是在2024年，但2025年撤回計畫。

2024年上半年，Cerebras與阿拉伯聯合大公國AI公司G42建立合作關係，曾引發美國外資投資審查委員會的國安審查，此一合作案最終獲批准。

此後，Cerebras取得亞馬遜（Amazon）及OpenAI兩大公司的訂單。

根據分析公司Dealogic統計，此次上市將成為今年以來全球規模最大的IPO。