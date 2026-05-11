快訊

看不見返鄉路！福島的輻射污染土成為回家的矛盾與掙扎

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

台人不顧資安買低價海外eSIM NCC被點名阻礙台灣「旅遊eSIM」

聽新聞
0:00 / 0:00

AI重塑企業決策層！76%企業設CAIO 人資長影響力看升

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI浪潮正改變企業組織架構，愈來愈多企業設立人工智慧長以統整AI策略。路透
AI浪潮正改變企業組織架構，愈來愈多企業設立人工智慧長以統整AI策略。路透

人工智慧（AI）熱潮自OpenAI推出ChatGPT後席捲全球，除促成企業大規模裁員外，也重塑企業最高決策層：IBM調查逾2,000家企業發現，已有76%設立「人工智慧長」（CAIO），遠高於2025年的26%。

麥肯錫合夥人Vivek Lath表示，AI正驅動自工業革命以來最大的組織變革。隨著AI逐漸成熟，企業內原有的資訊長、技術長與資料長之間，AI權責日益模糊，不少公司因此另設CAIO統整策略，例如匯豐銀行與Lloyds Banking Group今年均已增設相關職位。

然而，Gartner諮詢總監Jonathan Tabah認為，CAIO未必成為主流，因新增高階主管成本高昂，只有積極押注AI的企業才會做此選擇。部分專家也指出，CAIO可能只是AI轉型期間的過渡性職位，未來仍可能整併回既有高階主管體系。

報告另顯示，AI加深了人資長（CHRO）的重要性，59%受訪企業預期其影響力將增強。根據分析，AI導入的最大障礙往往不是技術，而是員工的接受度與使用能力。2026年AI與數據領導力調查中，93.2%受訪者將文化挑戰列為首要難題。

企業裁員潮目前仍持續擴大。Layoffs.fyi統計，今年全球科技業已有超過10萬人遭裁員，Meta與微軟4月合計裁掉2萬多人。不過，高階主管短期內仍是最不容易被AI取代的一群，因為策略判斷與利害關係管理，仍難完全交由AI處理。

OpenAI ChatGPT IBM

延伸閱讀

從數位轉型與永續經營趨勢 探索企業AI人才需求

AI創新百強年會》AI原生、AI代理人催動轉型 大咖解答5大AI核心命題

AI 熱潮續燒 KPMG 創投報告揭資金三大新寵

AI 推升資料中心與半導體需求 企業全球布局策略大變動

相關新聞

杜拜巧克力狂熱遇上伊朗戰爭：全球開心果供應鏈的完美風暴

「買不到的開心果？」口感香脆，帶有堅果香氣和一絲奶油般柔和甜感的開心果，向來是大受歡迎的甜點原料，但近期開心果在全球市場卻因社群媒體狂熱與地緣政治衝突，正面臨著供應鏈危機。

黃仁勳期勉卡內基大學畢業生：AI不會取代你 但善用AI的人可能會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周日應邀在卡內基美隆大學畢業典禮致詞，他說，人工智慧（AI）對人類利大於弊，現在正是「開啟人生事業」的最佳時機。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

軟銀進軍電池製造 在夏普舊廠量產鋅鹵素電池年產能目標1GWh

軟銀集團（SoftBank）旗下行動通訊事業表示，計劃在大阪堺市原夏普（Sharp）面板廠的現址開始大規模生產電池，以滿足人工智慧（AI）服務日益增長的電力需求。

AI重塑企業決策層！76%企業設CAIO 人資長影響力看升

人工智慧（AI）熱潮自OpenAI推出ChatGPT後席捲全球，除促成企業大規模裁員外，也重塑企業最高決策層：IBM調查逾2,000家企業發現，已有76%設立「人工智慧長」（CAIO），遠高於2025年的26%。

高盛：人民幣匯率遭低估逾20% 未來一年預料持續升值

高盛集團表示，人民幣兌美元匯率目前被低估超過20%，預期未來一年將持續升值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。