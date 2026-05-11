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獲利預警加Switch 2漲價 任天堂股價重挫近10%

中央社／ 東京11日綜合外電報導

任天堂股價今天重挫近10%，主因是這家日本遊戲巨頭警告獲利將下降，並宣布將調漲Switch 2主機售價。

法新社報導，任天堂8日表示，預計本會計年度淨利將大幅下滑27%，分析師則指出，這與新遊戲陣容缺乏吸引力有關。

人工智慧（AI）熱潮帶動記憶體晶片價格飆升，不僅衝擊遊戲主機及其他裝置的製造商，而與伊朗戰爭相關的局勢動盪，更進一步惡化供應鏈問題。

任天堂8日表示，Switch 2在日本的售價將自5月25日起調漲20%至5萬9980日圓（約新台幣1萬2000元）；而自9月1日起，美國售價將調漲11%至499.99美元（約新台幣1萬5700元）；在歐洲則上調6%至499.99歐元（約新台幣1萬8500元）。

任天堂去年淨利飆升52%至4240億日圓，年度營收達2.31兆日圓，與前一年相比幾乎翻倍成長。

截至3月底，在Pokémon Pokopia、「瑪利歐賽車世界」（Mario Kart World）及「咚奇剛蕉力全開」（Donkey Kong Bananza」等遊戲熱銷下，任天堂新款主機累計銷量達1986萬台。

傑富瑞公司（Jefferies）分析師戈雅（Atul Goyal）在報告中寫道，第2年「至關重要，而我們的非市場共識預期是，任天堂今年將發布一款瑪利歐3A級遊戲」。

他也說：「財測門檻是刻意設得偏低。任天堂在過去4個會計年度中，每一年都超越最初的營業利益預期。」

任天堂 Switch 伊朗戰爭

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任天堂Switch 2 將漲價

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