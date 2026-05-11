Google母公司全球「掃錢」Alphabet擬首發日圓債 投入AI資本支出

Google母公司Alphabet正計劃首次發行日圓債券，在AI相關競爭日益激烈之際，有助於為相關投資籌措資金。

根據彭博資訊彙整的資料，這筆依據美國證管會（SEC）註冊的基準債券交易，將是Alphabet首次發行日圓債券。知情人士說，Alphabet已聘請美銀證券、瑞穗證券與摩根士丹利負責這項可能的固定利率高級無擔保債券交易。若市場條件允許，預計將於近期內發行。

Alphabet在上周進行了歷來規模最大的歐元計價債券發行，而且首次發行加幣加幣票據，合計籌得近170億美元。幾個月前，該公司也首次發行英鎊與瑞士法郎計價債券，並同步發行美元債。

在Alphabet擴大在全球籌資之際，正值該公司已在AI幾乎所有領域成為主導者，公司市值有望超越輝達，奪下全球市值最高企業寶座。Alphabet也已上調今年資本支出預測至1,900億美元，高於先前預估的1,850億美元，預料會比去年支出超過一倍。