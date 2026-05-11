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費半創高帶動亞洲晶片股全面爆發 韓日股同步改寫紀錄

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓Kospi指數周一一度大漲5.1%，再創歷史新高。歐新社
南韓Kospi指數周一一度大漲5.1%，再創歷史新高。歐新社

亞洲晶片股追隨費城半導體指數上周五漲勢，今天也創歷史新高，韓日股也同步再創新高。

費城半導體指數上周五大漲5.5%，再創歷史新高。華爾街日報導英特爾司和蘋果就晶片代工合作達成初步協議後，股價大漲14%；記憶體大廠美光也狂漲15%。

SK海力士一度大漲13%，DB HiTek漲10%，三星電子漲7.5%，韓美半導體漲3%。Sony宣布和台積電（2330）合組晶片製造合資企業後，股價大漲近12%；鎧俠大漲11%，Lasertec漲5%。台股方面：智原（3035）和南亞科（2408）漲停，力積電漲7.5%，創意（3443）漲6.2%。

南韓Kospi指數周一一度大漲5.1%，日經225指數上漲1.1%，隨後漲幅收斂至平盤左右。遊戲大廠任天堂警告晶片價格上漲後，東京股市盤中一度重挫10%。

Ortus Advisors分析師傑克森（Andrew Jackson）發布報告說，上周五美股科技股「又是瘋狂的一天」，「感覺FOMO又升了一個檔次，半導體股全面大漲」。

AR Capital分析師 Merrill Tan指出，「超大規模資料中心業者的財報顯示，AI開始更明顯地轉化為營收成長」，這一趨勢獲得更廣泛供應鏈強勁業績的印證。他說，「OpenAI的Codex快速普及，以及Anthropic年化營收加速成長，可見模型和基礎設施層面的需求均持續強勁」。他也指出，「黃仁勳的評論顯示，AI代理工作負載的算力需求遠高於早期的生成式AI應用，進一步支持AI基礎設施建設的持續性」。

Van Eck分析師Anna Wu說：「財報一季又一季，科技股持續超越預期，資本支出持續擴大，這是市場可以定價的確定性。」她也說：「記憶體晶片需求飆漲帶動的半導體狂熱，幾乎是為南韓股市量身打造的。」她補充：「若SK（海力士）下半年在美國掛牌，我認為將是進一步推升股價的另一個重要催化劑。」

費城半導體 華爾街 南亞科

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