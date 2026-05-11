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輝達勁敵！AI晶片新創Cerebras IPO認購爆表20倍 傳發行價上看160美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
AI 晶片新創企業Cerebras Systems的logo。路透
AI 晶片新創企業Cerebras Systems的logo。路透

AI 晶片新創企業Cerebras Systems被譽為輝達Nvidia）最強潛在競爭對手，該公司傳出最快今天將調高首次公開發行股票（IPO）的釋股規模與發行價格，因為市場對該公司股票的認購需求十分熱烈，超額認購倍數超過20倍。

路透引述兩位知情人士周日的說法報導，Cerebras正考慮將IPO價格區間從原本的每股115美元至125美元，上調至150美元至160美元，並把發行股數從2,800萬股增加至3,000萬股。由於消息尚未公開，消息人士要求匿名。

若以新的價格區間的最高價計算，Cerebras將可籌得約48億美元，高於原先條件下的35億美元。不過，知情人士指出，在正式定價前，相關數字仍可能調整。

這次調高IPO釋股規模與價格，反映出整體AI應用熱潮持續升溫，市場對高性能晶片需求暴增，也導致半導體成為科技供應鏈中的關鍵瓶頸。知情人士表示，Cerebras的IPO認購需求已超過可供認購股數的20倍，公司正試圖在5月13日定價前，設法因應投資人高漲的興趣。

Cerebras未立即回應置評請求。

彭博稍早曾報導，Cerebras計劃將IPO價格區間上調至每股125美元至135美元。

Cerebras總部位於加州陽光谷（Sunnyvale），主要開發執行先進AI模型的專用晶片，目前這塊市場由輝達主導。隨著AI實驗室逐漸從模型訓練轉向模型部署，市場對Cerebras處理器的需求也快速上升。相較於業界長期依賴、主要用於模型訓練的GPU晶片（繪圖處理器），Cerebras的晶片更適合用於「推論」，也就是讓AI模型能夠即時回應使用者提問的運算工作。

這次IPO將是Cerebras第二度嘗試上市。該公司曾於2024年申請IPO，但去年撤回計畫。當時，Cerebras與阿聯AI公司G42合作，而且G42占了Cerebras在2024年上半年度的逾80%營收，引發美國外國投資委員會（CFIUS）的國安審查，但該委員會最終批准了這項合作。

此後，亞馬遜與OpenAI等全球最大的AI基礎設施建設者，已成為Cerebras的客戶。根據Dealogic資料，這次上市案將成為今年迄今全球規模最大的IPO。

晶片 輝達 Nvidia

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