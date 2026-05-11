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任天堂股價開盤一度慘崩10% 除了預估Switch 2銷量下滑 還有其他利空

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
任天堂上周宣布Switch 2遊戲機漲價。法新社
任天堂上周宣布Switch 2遊戲機漲價。法新社

任天堂股價今天（11日）重挫，盤中出現三個月來最大跌幅，原因是該公司預測硬體與軟體銷售都將下滑，顯示Switch 2遊戲機尚未形成可自行維持的需求周期。

在周一東京交易盤中，任天堂股價一度重挫10%，跌破7,000日圓關卡，報每股6,895日圓，跌至2024年8月以來最低水準，稍後跌幅收斂至5%左右。

任天堂表示，截至明年3月止的本會計年度中，Switch 2銷量預期將下滑17%，軟體銷售則將減少11%，原因在於記憶體晶片與其他材料成本上升，迫使公司宣布調漲Switch 2、第一代Switch、線上訂閱服務以及遊戲牌產品的價格。

任天堂表示，5月25日起，日本區Switch 2售價將調漲20%。美國和歐洲區則自9月1日起調漲，前者調漲11%，來到499.99美元，後者則調漲6%，至499.99歐元。

該公司表示，今年高昂的記憶體價格與美國關稅，預期對獲利造成1,000億日圓（約6.4億美元）的衝擊。

截至上周五，任天堂股價今年以來累計下跌近30%，市場對於Switch 2自去年6月推出以來遊戲推出步調緩慢的疑慮持續升高。

在任天堂宣布漲價後，日本消費者湧入各大電子商店搶購Switch 2，許多線上與實體零售商的庫存周末迅速售罄。

分析師指出，硬體需求依然強勁，認為任天堂或許過於保守。

晨星分析師伊藤和典表示：「任天堂應該在主機關鍵的第二年加速提升用戶活躍度，為何卻給出軟體銷售下滑的預測？這令人費解。」

任天堂 東京 Switch

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