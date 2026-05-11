Pimco示警通膨風險 稱聯準會降息恐適得其反

全球最大債券基金業者Pimco警告，美國聯邦準備理事會（Fed）若降息恐將「適得其反」，在決策官員因應美伊戰事衝擊之際，聯準會甚至可能需要升息。

英國「金融時報」報導，Pimco投資長伊瓦辛（DanIvascyn）表示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通行受阻引發能源價格飆升，讓多年來一直努力將通膨壓回2%目標的美國決策官員面臨新挑戰。

伊瓦辛在加州比佛利山（Beverly Hills）舉行的梅肯研究院（Milken Institute）年度會議場邊接受金融時報訪問時說：「我們希望看到（各國央行）採取審慎回應，必要時甚至可能進一步祭出緊縮政策。」

他說：「美國距離那一步還比較遠，但以目前情況來看，歐洲、英國，甚至可能連日本都將採取更多緊縮措施，而我也不會完全排除美國採取相同做法的可能性。」

他補充說，美國若降低借貸成本，「恐將帶來反效果…考量到當前通膨態勢、通膨前景的不確定性，以及市場對通膨預期的不確定性」，任何降息舉措「都可能推高中長期利率」。

美國資產管理公司富蘭克林坦伯頓（FranklinTempleton）執行長強生（Jenny Johnson）受訪時也指出，「通膨將更難受到控制」，並警告稱「聯準會將很難降息」。

她還說，投資人對抗通膨資產的興趣正在增加，包括房地產，因為租金通常會隨整體物價上漲而提高。

上述言論正值聯準會內部激烈辯論之際，決策官員正討論如何回應油價飆升帶來的通膨壓力。聯準會青睞的通膨指標3月個人消費支出物價指數（PCE）較去年同期增加3.5%，創近3年來最高水準。

聯準會上月決議維持利率不變，連續第3次凍漲，但決策過程中出現自1992年以來最多反對票。

聯準會在會後聲明中暗示下一步仍可能降息。這種所謂的「寬鬆偏向」（easing bias）意味多數觀察人士不預期聯準會將升息，而期貨市場交易也顯示，投資人普遍押注聯準會今年利率將按兵不動。

Pimco執行長羅曼（Manny Roman）表示，美國是石油與天然氣淨出口國，因此「美國面臨的通膨壓力，明顯與英國或德國不同」。

不過，他和伊瓦辛都認為，強勁的企業獲利與對人工智慧（AI）相關投資的預期支出將持續推動股市走高，進一步為美國經濟成長增添熱度。

由於中東戰事打亂市場對2026年聯準會將多次降息的預期，美國公債殖利率大幅攀升。自2月底戰爭爆發以來，與政策預期密切相關的2年期公債殖利率已上升約0.5個百分點至3.87%。