快訊

搶師大戰／脫北潮難擋 雙北教甄加碼只能短期止血？

川習經貿交鋒各取所需 晶片、稀土留一手保留博弈底牌

漢他病毒郵輪「零號病人」是他 疑赴阿根廷垃圾山賞鳥染病

聽新聞
0:00 / 0:00

川普「無法接受」伊朗方案 市場避險情緒升溫！油價漲、美股期指走跌

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普周日透過社群媒體公開表示，他已看過伊朗對美方和平方案的回應，內容「完全無法接受」。路透
美國總統川普周日透過社群媒體公開表示，他已看過伊朗對美方和平方案的回應，內容「完全無法接受」。路透

美國總統川普伊朗互相否決對方的和平方案，雙方持續10周的衝突仍無終止跡象，中東停火局勢再度惡化，市場避險情緒升溫。

川普周日透過社群媒體公開表示，他已看過伊朗回應，內容「完全無法接受」。川普先前曾提議，伊朗應允許船隻通過荷莫茲海峽，美國則在下個月內解除對伊朗港口的封鎖，隨後再進行核談判。

華爾街日報稍早報導，伊朗提議將部分高濃縮鈾庫存轉交第三國處理，其餘則稀釋，但拒絕拆除核設施，並要求若談判破裂，轉移的核材料必須歸還。但伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）表示相關報導不實，強調伊朗希望立即結束戰爭、資產獲解凍、美國解除石油制裁並終結阿曼灣封鎖，以及最終由伊朗管理荷莫茲海峽。伊朗國營媒體補充，德黑蘭拒絕川普的計畫，認為那等同投降，並堅持美國需賠償戰爭損失。

以色列總理內唐雅胡警告「戰爭尚未結束」。他於周日哥倫比亞廣播公司《60分鐘》專訪中表示，還需更多工作來摧毀伊朗的核能力，並移除其高濃縮鈾庫存。

川普表態後，國際金融市場震盪加劇。美元兌主要貨幣走強，布蘭特原油一度大漲3.5%至每桶104.8美元，西德州原油逼近99美元。

國際能源總署（IEA）形容，這場衝突正造成「史上最大供應衝擊」。沙烏地阿美（Saudi Aramco）執行長Amin Nasser周日警告，即使荷莫茲海峽立刻重開，全球能源市場也可能需要數月才能恢復正常。高盛最新調查顯示，多數市場參與者預期海峽運輸受阻將延續至今年下半年。

避險情緒也衝擊股市與黃金。標普500指數期貨亞洲早盤下跌0.3%。現貨金價則下跌0.6%，反映市場預期高油價可能推升通膨、延後聯準會降息時點，進而對不孳息的黃金構成壓力。

紐西蘭銀行策略師Jason Wong指出，川普拒絕伊朗和平計畫，使市場本周初重新進入避險模式，逆轉了上周因AI題材與企業財報帶動的樂觀氣氛。

伊朗 川普 中東

延伸閱讀

伊朗回覆美和談方案！細節曝光 川普激動回絕「我不喜歡」

川普：今晚將收到伊朗回應 期待談判取得進展

川普速報／傳美國可能接受伊朗恢復3.67%濃縮鈾水準

美轟伊朗突圍油輪 等德黑蘭回覆止戰備忘錄

相關新聞

黃仁勳期勉卡內基大學畢業生：AI不會取代你 但善用AI的人可能會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周日應邀在卡內基美隆大學畢業典禮致詞，他說，人工智慧（AI）對人類利大於弊，現在正是「開啟人生事業」的最佳時機。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

任天堂股價開盤一度慘崩10% 除了預估Switch 2銷量下滑 還有其他利空

任天堂股價今天（11日）重挫，盤中出現三個月來最大跌幅，原因是該公司預測硬體與軟體銷售都將下滑，顯示Switch 2遊戲機尚未形成可自行維持的需求周期。

簡立峰專欄／AI也有MBTI？從模型人格看企業策略與風險

近期OpenAI執行長奧特曼接連遭遇住處暴力襲擊，以及特斯拉執行長馬斯克之間的法律訴訟，不僅面臨個人信用挑戰，更觸發大眾對AI發展的深層信任危機。當AI模型與創辦人風格和言論高度連結，會出現哪些風險？AI真的有不同性格嗎？Gemini冷靜理性的「理工男」生存學，背後又反映出Google哪些企業策略？

川普「無法接受」伊朗方案 市場避險情緒升溫！油價漲、美股期指走跌

美國總統川普與伊朗互相否決對方的和平方案，雙方持續10周的衝突仍無終止跡象，中東停火局勢再度惡化，市場避險情緒升溫。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美國總統川普和伊朗彼此拒絕對方最新的和平提案，雙方竭力維繫脆弱的停火之際陷入僵局。受此消息影響，國際油價和美元上揚，美股期指下挫。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。