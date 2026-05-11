巴拿馬運河通行費飆高

伊朗戰爭開打後，巴拿馬運河即使遠在中美洲，也因荷莫茲海峽實質上完全封閉而成為替代水道，帶動收入增加多達15%。專家預測，就算衝突結束後，這種效益還會持續一段時間。

英國金融時報（FT）報導，巴拿馬運河管理局（PCA）財務長維爾透露，2月底中東衝突爆發以來，巴拿馬運河的每日通行量最多增加了20%，從戰前的34艘提高到平均38艘，最高時多達41艘。

巴拿馬運河的通行費也同步飆高，一艘液化石油氣運輸船隻4月支付400萬美元通行費，但維爾表示，多數船舶支付不到100萬美元。

儘管巴拿馬運河的人員加班費等成本也增加，但通行量增加，加上競標價產生溢價，帶動營收成長，維爾說，營收約比戰前增加10%-15%，但「我們還要看看情況能維持多久」，當市場出現這種干擾時，情勢會快速變化，仍不會因此改變年度計畫。

他也提到，經由巴拿馬運河從美國前往中國大陸、日本和南韓的油輪，從戰前的每日七艘倍增到12、13艘，有時甚至14艘。