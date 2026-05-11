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硫酸供給吃緊 價格飛漲

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

荷莫茲海峽實質封閉，加上中國大陸限制出口，使全世界用途最廣泛的化學原料硫酸價格持續上漲，尤其是印尼與智利，且有供給短缺之虞。同時，航空燃料短缺，也可能會繼續推升飛機機票價格。

硫酸是鋁、銅、鎳等非鐵金屬，以及石油與天然氣的精煉過程中所產生的副產品，全球肥料、食品、金屬、造紙、電腦晶片及淨化用水等產業都高度依賴硫酸。

Acuity商品公司主管戈登表示，全球大量硫酸來自波斯灣煉油廠與天然氣廠，現在因荷莫茲海峽關閉而無法出口，且全球最大硫酸生產地中國大陸5月也開始限制硫酸出口，帶動硫酸價格上漲，並使供給進一步吃緊。

Argus集團肥料訂價主管馬勞指出，中國大陸出口管制打擊最重的國家，可能是智利及印尼。印尼硫酸價格從美伊戰爭爆發以來，已大漲逾80%，當地金屬業主管表示，用於製造電動車電池和不鏽鋼材的鎳礦，已開始減產。全球最大銅產國智利的硫酸價格也上漲逾一倍。

美國所受影響相對較小，因為大部分硫酸是由美、加、墨煉油業供應，但國外硫酸短缺仍可能打擊美國經濟，因為全球銅產量可能下降，並拉抬銅價。一座大型資料中心所用的銅線、匯流排、電路板、變壓器及其他電力組件，需要的銅料都數以千噸計。

另一方面，波灣原油出口受阻，已加劇航空燃料的供應短缺，航空業者已開始縮減航班因應，但隨著荷莫茲海峽持續封閉，高盛推估，商業航空燃料庫存可能在5月底降至國際能源總署（IEA）認定的23天關鍵門檻。

荷莫茲海峽 印尼 中國大陸

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