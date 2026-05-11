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華爾街興起「NACHO」交易 油價、通膨居高不下 Fed 將升息

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
隨著美國與伊朗情勢僵持，荷莫茲海峽依然實質封閉，在「TACO」（美國總統川普總是畏縮）交易之後，華爾街正興起「NACHO」（荷莫茲海峽開放無望，Not a chance Hormuz opens）交易。 路透
隨著美國與伊朗情勢僵持，荷莫茲海峽依然實質封閉，在「TACO」（美國總統川普總是畏縮）交易之後，華爾街正興起「NACHO」（荷莫茲海峽開放無望，Not a chance Hormuz opens）交易。 路透

隨著美國與伊朗情勢僵持，荷莫茲海峽依然實質封閉，在「TACO」（美國總統川普總是畏縮）交易之後，華爾街正興起「NACHO」（荷莫茲海峽開放無望，Not a chance Hormuz opens）交易，押注國際油價與通膨都將會居高不下，預期聯準會（Fed）將會升息，帶動美國短天期公債殖利率上漲。

在美伊戰爭開打十周後，美國仍在等待伊朗對於停火談判提案的回覆，同時持續有商船企圖闖關荷莫茲海峽、也有商船遭攻擊。

卡達一艘天然氣運輸船10日成功通行荷莫茲海峽，駛向巴基斯坦，但一艘從阿布達比出發的散裝貨船10日遭無人機攻擊，行經荷莫茲海峽的船舶數量仍在個位數。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟10日說，若荷莫茲海峽的貿易流動立刻、或今天恢復，油市將花好幾個月重新平衡，但若再受擾超過幾周的時間，要到明年才能回歸常態。

華爾街的「NACHO」交易近來也升溫，押注油價上漲和通膨頑強，布蘭特油價持續遊走於每桶100美元附近，利率衍生性商品反映Fed明年底前升息的機率已上升，美國短天期公債殖利率持續上揚，導致美國公債殖利率曲線趨於平緩。

美國本周將公布的4月通膨預料都將提高，消費者物價指數（CPI）年升率預估將提高到3.7%，生產者物價指數（PPI）更估將年升4.8%，反映燃料與運輸成本勁揚，持續對Fed降息的預期潑冷水。

但在股市，美國企業上季的強勁財報，有助抵抗NACHO題材的拖累。Nationwide首席市場策略師哈克特指出，投資人押注當前的油價震撼，不會讓企業今年獲利激增之勢驟止，人工智慧（AI）相關支出與大而美法案的效益，也持續推升美國今年的經濟成長率預期。

荷莫茲海峽 伊朗 華爾街

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