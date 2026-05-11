聽新聞
0:00 / 0:00
日本擬擴大與南美貿易
日本媒體報導，日本計劃在夏季前，與南美五國啟動經濟夥伴協議談判，擴大與人口3億的「南方共同市場」（Mercosur）貿易往來，並擴增原油和關鍵礦物等資源的供應來源，降低對中東和中國大陸的依賴。
報導指出，日本政府最快將在5月底，和成員包含巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭和玻利維亞的「南方共同市場」，針對戰略夥伴框架議題舉辦會談。東京當局也正邀請巴西外長維埃拉未來幾周訪問日本。
這些行動預料都將為啟動談判鋪路，並將成為日本首相高市早苗任內的首項重大貿易談判。報導說，外務省官員4月已向日相高市做過相關簡報。
南方共同市場的國內生產毛額（GDP）總額為3.16兆美元，約相當於東南亞國協（ASEAN）的75%。不過，日本去年與南方共同市場的貿易總額僅2.4兆日圓（153億美元），只有與美國或東協往來貿易額的不到10%，成長空間龐大。
日本已對取得南美能源資源充滿興趣。伊朗戰爭和隨後的荷莫茲海峽封鎖，凸顯依賴中東的風險。在戰爭開打前，日本進口的原油逾90%來自中東。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。