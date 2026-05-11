日本擬擴大與南美貿易

日本媒體報導，日本計劃在夏季前，與南美五國啟動經濟夥伴協議談判，擴大與人口3億的「南方共同市場」（Mercosur）貿易往來，並擴增原油和關鍵礦物等資源的供應來源，降低對中東和中國大陸的依賴。

報導指出，日本政府最快將在5月底，和成員包含巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭和玻利維亞的「南方共同市場」，針對戰略夥伴框架議題舉辦會談。東京當局也正邀請巴西外長維埃拉未來幾周訪問日本。

這些行動預料都將為啟動談判鋪路，並將成為日本首相高市早苗任內的首項重大貿易談判。報導說，外務省官員4月已向日相高市做過相關簡報。

南方共同市場的國內生產毛額（GDP）總額為3.16兆美元，約相當於東南亞國協（ASEAN）的75%。不過，日本去年與南方共同市場的貿易總額僅2.4兆日圓（153億美元），只有與美國或東協往來貿易額的不到10%，成長空間龐大。

日本已對取得南美能源資源充滿興趣。伊朗戰爭和隨後的荷莫茲海峽封鎖，凸顯依賴中東的風險。在戰爭開打前，日本進口的原油逾90%來自中東。