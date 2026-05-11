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政府調停 三星勞資談判重啟 主要癥結仍是晶片部門的員工獎金

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
三星高層11日將與最大工會進行21日罷工前的最終談判。（路透）
三星高層11日將與最大工會進行21日罷工前的最終談判。（路透）

三星電子工會接受政府請求，將在11、12日與三星電子的管理階層恢復談判，是工會在5月21日起發動罷工前的最後協商，主要癥結點仍是晶片部門的員工獎金。

三星電子的最大工會組織「三星電子工會」（SELU）8日表示，在政府三方調停機構要求恢復談判、承諾將全面提供政府支持後，已接受政府要求，將於11、12日恢復與資方的談判，但若這次結果未能滿足勞方的要求，「我們將毫不猶豫推動大罷工」。

三星工會預定21日起，發動為期18天的罷工。KB證券估算，長期罷工可能干擾全球3-4%的DRAM供應、及2-3%的NAND快閃記憶體供應，而且在18天罷工後，生產線還需二至三周時間才能恢復。全球客戶都已向三星詢問交貨風險。

韓國前鋒報報導，三星據傳3月透過內部管道提案，提撥晶片部門的10%營業利益，做為該部門員工的獎金，並承諾若晶片部門的營收與獲利，超越國內對手SK海力士，將提高比率。

根據此提案，三星記憶體部門員工每人可得約6億韓元（40.95萬美元）獎金，但連年虧損的晶圓代工和晶片設計部門員工，能領到的獎金最多不超過1億韓元，即使績效改善，也只有標準獎金的75%。

工會拒絕這項提案，談判在3月27日破局。工會在4月23日舉辦集會，吸引了數萬名三星平澤晶片廠員工參與，並宣布將在5月21日發動18天大罷工。南韓政府於是出面協調。

SELU要求提高營業利益的提撥比率至15%。據工會計算，鑒於晶片部門今年營利預估將達270兆韓元，總獎金約40.5兆韓元，換算後記憶體部門每名員工約能拿到6.2億韓元，虧損部門員工更可獲得約3.6億韓元，是管理階層提案的三倍以上。

三星高層認為，支付數億獎金給連年虧損的部門，違反績效計酬原則。因記憶體價格飆漲而面臨獲利壓力的三星消費電子部門員工，也認同資方的論點，認為工會的要求獨厚晶片部門員工。

這場爭議也導致工會內部出現裂痕。三星最大工會的7.3萬名會員，約80%任職於晶片部門。最大工會的消費電子部門員工與第二大工會，力推在11日議程中納入增設全公司獎金池，但遭工會領袖拒絕。在4月23日集會後的十天內，約2,500名員工退出工會，多數出自消費電子部門。

三星 三星電子 罷工

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