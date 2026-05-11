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Fed 官員示警停滯性通膨

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
芝加哥聯準銀行總裁古斯比（法新社）
芝加哥聯準銀行總裁古斯比（法新社）

美國芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）表示，若人工智慧（AI）將大幅提升生產力的期望成真，利率反而可能會上升，若這種期望落空，停滯性通膨更可能接踵而至，「炒作愈大，憂慮愈深」，挑戰聯準會Fed）下任主席提名人選華許和川普政府認為AI終將壓低利率的觀點。

古斯比8日表示，生產力意外提升，確實會帶動通膨降溫，利率可能隨之下滑，但若像現在這樣，市場早已充斥對生產力將上升的期待，家庭和企業會在生產力上升前花錢及投資，反而會導致經濟過熱，並推升利率。

這個論點與華許秉持的看法相牴觸，華許2月曾預言，AI將引發「我們一生中最猛烈的生產力提升浪潮」，認為這波浪潮從結構來看可能帶動通膨減緩，暗示Fed將獲得降息空間。美國財政部長貝森特也認同，認為美國處於生產力大幅提升初期階段，與1990年代類似。

古斯比表示，華許和其他人拿1990年代科技榮景類比，讓他「有點難以理解」。他指出，Fed其實在1999-2000年升息六次，原因就是生產力將上升的預期開始帶動需求提前釋放，「炒作愈大，憂慮愈深」。古斯比認為，若生產力大幅提升的期望落空，後果可能比單純經濟放緩還糟。他指出，如果大家持續預期生產力將大幅上升並提前從事經濟活動，最終期望落空，將導致經濟過熱及通膨揮之不去，最後陷入衰退。

他說：「很可能陷入停滯性通膨…這不是泡沫，而是單純的基本面問題。」Fed理事沃勒則反駁古斯比的論點，認為古斯比所描述的財富效應傳導，已在許多模型存在很長一段時間，卻都未持續反映在數據上。

Fed 華許 聯準會

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