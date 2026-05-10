聽新聞
0:00 / 0:00
品浩：伊朗戰爭恐迫使Fed升息
全球債券巨擘品浩集團（PIMCO）表示，聯準會（Fed）降息將適得其反，甚至可能必須升息，來處理伊朗戰爭後果。富蘭克林坦伯頓集團也有類似看法。
品浩集團投資長艾達信（Daniel Ivascyn）10日表示，伊朗關閉荷莫茲海峽導致能源價格急漲，在Fed一直無法使通膨達標之際，又平添新的挑戰；「我們想要看到（Fed）有節制的反應，或甚至在必要時緊縮政策」。
他並表示，「美國離此還遠，但你們將看到歐洲、英國及甚至日本，都趨向更加緊縮，我不認為美國完全不可能如此」。
他指出，「基於通膨動能、通膨以及通膨預期的不確定性」，美國任何降息「都將產生反效果」；強調任何降息「非常可能導致長期利率上升」。
富蘭克林坦伯頓集團執行長強森也表示，「通膨將更難掌控」，並警告「Fed將難以降息」。她表示，投資人對通膨保護資產的胃口提高，對不動產的興趣也提高，因為租金通常會與廣泛的物價同步上升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。