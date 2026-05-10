品浩：伊朗戰爭恐迫使Fed升息

全球債券巨擘品浩集團（PIMCO）表示，聯準會（Fed）降息將適得其反，甚至可能必須升息，來處理伊朗戰爭後果。富蘭克林坦伯頓集團也有類似看法。

品浩集團投資長艾達信（Daniel Ivascyn）10日表示，伊朗關閉荷莫茲海峽導致能源價格急漲，在Fed一直無法使通膨達標之際，又平添新的挑戰；「我們想要看到（Fed）有節制的反應，或甚至在必要時緊縮政策」。

他並表示，「美國離此還遠，但你們將看到歐洲、英國及甚至日本，都趨向更加緊縮，我不認為美國完全不可能如此」。

他指出，「基於通膨動能、通膨以及通膨預期的不確定性」，美國任何降息「都將產生反效果」；強調任何降息「非常可能導致長期利率上升」。

富蘭克林坦伯頓集團執行長強森也表示，「通膨將更難掌控」，並警告「Fed將難以降息」。她表示，投資人對通膨保護資產的胃口提高，對不動產的興趣也提高，因為租金通常會與廣泛的物價同步上升。