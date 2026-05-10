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中東戰事推升油價 沙烏地阿美首季淨利年增逾25%
中東戰爭引發原油價格飆漲之際，沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）今天表示，在原油銷售增加和價格上漲帶動下，今年第1季淨利較去年同期勁增逾25%。
法新社報導，全球最大石油出口商沙烏地阿美公布這項財報之際，中東戰事正引發油氣價格飆漲，局勢不確定性使全球市場動盪不安。
根據沙國證交所網站公告的聲明，沙烏地阿美表示「營收增加主要歸因於精煉及化學產品價格調漲與銷量增加，以及原油銷售成長和油價攀升」。
伊朗關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）引發全球能源危機，今年首季原油價格從2月初的每桶60多美元持續上漲，並於3月時漲破100美元。
沙烏地阿美指出，今年首季淨利達1201.3億沙烏地里亞爾（約新台幣1兆元），高於去年同期的956.8億里亞爾。
根據聲明：「淨利增加主要由銷售與其他收入成長帶動，不過其中一部分遭營運成本及稅負提高所抵銷。」
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