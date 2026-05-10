中東戰事推升油價 沙烏地阿美首季淨利年增逾25%

彭博資訊報導，伊朗戰爭雖未結束，但似已逐漸遠離投資人的雷達，市場重心轉向亞洲AI科技板塊，推動韓台股市本月以來漲幅分居全球冠亞軍。受AI狂熱帶動，這兩地市場都呈現「波動率與股價同步上漲」的高風險行情，而摩根大通分析師團隊指出，目前硬體仍是AI題材的獲利支柱，台灣股市仍是衡量此一主題最有效的指標。

2026-05-10 17:09