WSJ：蘋果和英特爾達初步協議 台積獨家代工晶片告終

蘋果公司據傳和英特爾就生產蘋果產品晶片達成初步協議。華爾街日報(WSJ)引述知情人士報導，這兩家公司密集談判已逾一年，近幾個月已敲定正式合約。至於英特爾將為蘋果哪些產品代工晶片，目前仍不明朗。

若協議確能落實，這將是英特爾晶圓代工事業，迄今獲得最有力的背書。對蘋果而言，目前完全仰賴台積電的局面，也將走入歷史。

加州「創意策略」科技顧問公司晶片分析師巴賈林對CNBC說：「我百分之百相信這件事會發生，只是不知道何時。」

人工智慧(AI)晶片需求暴增，讓各大科技業者陷入爭搶晶片狂潮，台積電晶圓產能也捉襟見肘。最近兩次法說會上，蘋果執行長庫克均將蘋果無法滿足iPhone客戶需求，歸因於先進晶片供應不足。

AI浪潮爆發後，全球先進製程與先進封裝產能極度吃緊，包括Nvidia輝達（另稱英偉達）、超微、谷歌、亞馬遜、Meta等AI晶片需求正大量擠壓3奈米與CoWoS(先進封裝)產能。過去享有優先供貨權的蘋果，如今也必須與AI客戶競爭產能，或許這也是蘋果近期積極與英特爾接觸的另一考量。

巴賈林說：「英特爾是唯一能擴大產能成為可行第二供應來源的選擇。」蘋果和英特爾的合作不會衝擊台積電，因為「台積電已經在全力衝刺產能了」。

英特爾正快速擴產，位於亞利桑納州錢德勒市的新晶圓廠已進入量產，採用最先進18A製程，但仍不夠穩定。巴賈林認為，蘋果最有可能等到英特爾下一個製程18Ａ-P再下單，最快明年就能大量生產。

輝達去年9月斥資50億元入股英特爾，由英特爾為輝達打造客製化資料中心處理器。如今蘋果簽約，表示在政府力促之下，都和英特爾建立了合作關係。

蘋果早期採雙供應商策略，2015年A9晶片由三星與台積電代工，但當年市場便出現效能與耗電差異爭議，最後蘋果逐步回歸由台積電獨家生產。這段歷史讓外界普遍認為，蘋果即使想分散風險，也不太可能輕易將核心SoC(系統單晶片)大幅轉單。