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川普支持、與馬斯克合作 陳立武靠人脈扭轉英特爾頹勢

世界日報／ 編譯葉亭均／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克（右）近日參訪英特爾，並與英特爾執行長陳立武合影。(圖取自馬斯克的X)
特斯拉執行長馬斯克（右）近日參訪英特爾，並與英特爾執行長陳立武合影。(圖取自馬斯克的X)

英特爾在執行長陳立武帶領下，一年多來股價已狂飆386%。他不但贏得川普總統的支持、與馬斯克建立合作關係，更吸引蘋果公司的興趣，反映出他利用自己最擅長的人脈關係，成功逆轉英特爾頹勢。

彭博分析，陳立武這14個月來主要精力放在公司外部的人脈經營，而非內部整頓。去年8月一場白宮關鍵會議中，他將與川普一度公開爆發的衝突，轉化為一項協議，讓美國政府出資成為英特爾第三大股東。知情人士透露，為了促成這項關係轉變，陳立武曾請產業好友替他背書，包括戴爾（Michael Dell）。

最關鍵的轉捩點，在於英特爾4月7日宣布加入馬斯克的Terafab晶片製造計畫，該計畫將採用英特爾下一代14A製程。這項合作據稱是陳立武長期與馬斯克私下交流的成果，也讓英特爾其他多數高層大感驚訝。

近期，蘋果傳出接洽英特爾，討論為部分蘋果產品生產主要處理器，華爾街日報更報導，雙方已達成初步協議。

據十多位現任與前任員工說法，英特爾在製造業務上的根本問題依然存在，陳立武花在公司外部的時間遠多於內部。據New Street Research的資料，英特爾每顆晶片的製造成本約是台積電的三倍；英特爾目前製造良率約65%，而台積電超過80%。

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