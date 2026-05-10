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分析師示警：提防美股賣壓

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

大買盤面贏家股、殺出賠錢貨，這種所謂的「動能交易」熱度一直很高，如今隨著伊朗戰爭停火、美國就業數據超強、人工智慧（AI）概念股又暴漲，給追高熱門股的買盤火上加油。

巴克萊策略師團隊表示，美股這波受動能驅動的漲勢已登峰造極，以歷史經驗來看，隨之而來的將是賣壓湧出。高盛集團上周也警告，高動能股估值已高聳入雲，券商資料顯示投資人持有部位已升上近年高水位區。

這種追逐趨勢的交易大行其道，反映美國經濟韌性強，且投資人全力押寶AI浪潮的信心堅定。華爾街人士說，追逐熱門飆股已變成是「自我強化」的交易：一小撮漲勢凌厲的大型股，正吸引更多被動式基金加碼買進。

華爾街 美股 券商 伊朗戰爭

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