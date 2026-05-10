分析師示警：提防美股賣壓

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數再創歷史新高，費城半導體指數更大漲5.5%，同創新高，因半導體類股帶頭衝，加上美國就業數據穩健。投資人也寄望美國會在川習會前和伊朗達成協議或重開荷莫茲海峽。

2026-05-10 03:17