半導體股衝鋒、就業穩健 美股再創高 美伊協議聚焦

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數再創歷史新高，費城半導體指數更大漲5.5%，同創新高，因半導體類股帶頭衝，加上美國就業數據穩健。投資人也寄望美國會在川習會前和伊朗達成協議或重開荷莫茲海峽。

標普500指數和那斯達克綜合指數8日分別上漲0.8%和1.7%。美光（Micron）大漲15%，創下逾一年來單日最大漲幅；英特爾則在華爾街日報報導和蘋果就晶片代工合作達成初步協議後，股價飆漲14%，改寫歷史新天價。

標普500指數上周漲2.3%，那斯達克指數勁揚4.5%，均是連續六周上漲。費半周線漲11.1%，台積電ADR 8日小跌0.6%，周線仍漲3.5%。

與此同時，美國非農就業人數出現近一年來首見連二月成長。RSM首席經濟學家布魯蘇拉斯說：「強勁的美國就業報告，顯然提振了風險胃口。」

Vital Knowledge創辦人克里薩富利則在報告中寫道，美股從7日的跌勢中反彈，「因為伊朗停火協議看來在交火後仍大致維持」。他也說，聯邦貿易法院判決川普10%全球關稅違法，也讓美股有撐。

14至15日的川習會關係重大。Horizon Investments投資長萊德納說：「市場已把這次峰會視為某種期限。如果峰會召開時，荷莫茲海峽仍未重開，我認為市場必須把考量的時間軸再往後延。」他說：「這肯定會帶來負面衝擊。」

道富投資管理首席投資策略師艾隆說：「美伊能否持續朝向和解，將是投資人最關注的焦點。你需要開始看到荷莫茲海峽的船隻動起來。」伊朗局勢預料是川習會主要議題之一，投資人也密切關注美中兩國就取得稀土和科技方面的進展。