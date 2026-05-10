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台積蘋單傳英特爾瓜分 晶圓一哥獨家代工局面恐遭打破

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。 路透
台積電。 路透

英特爾據傳與蘋果達成初步協議，將代工生產蘋果產品所用的晶片，若協議確能落實，這將是英特爾晶圓代工事業迄今獲得最有力的背書。對蘋果而言，目前完全仰賴台積電（2330）的局面也將走入歷史。

英特爾近期好消息不斷，旗下最先進的奧勒岡晶圓廠也迎來馬斯克的參訪，激勵英特爾股價8日收盤大漲近14%，今年來已累計漲逾200%。

華爾街日報引述知情人士報導，英特爾和蘋果密集談判已逾一年，近幾個月已敲定正式合約。至於英特爾將為蘋果哪些產品代工晶片，目前仍不明朗。

Creative Strategies晶片分析師巴賈林說：「我百分之百相信這件事會發生，只是不知道何時。」巴賈林說：「英特爾是唯一能擴大產能、成為可行第二供應來源的選擇。」巴賈林說，蘋果和英特爾的合作不會衝擊台積電，因為「台積電已在全力衝刺產能了」。

英特爾也正快速擴產，位於亞利桑那州錢德勒市的新晶圓廠已進入量產，採用最先進的18A製程，目標是和台積電目前僅在台灣生產的2奈米製程抗衡。

巴賈林認為，蘋果最有可能等到英特爾下一個製程18A-P再下單，最快明年就能大量生產。他表示，英特爾目前的18A製程「還不夠穩定」，18A-P則「改善了很多問題」。

知情人士透露，美國商務部長盧特尼克這一年來多次找上庫克等蘋果高層、SpaceX執行長馬斯克，以及輝達執行長黃仁勳，力促他們和英特爾合作。如今蘋果終於簽約，代表在政府力促之下，這三家公司都和英特爾建立合作關係。

另據馬斯克貼文，他參訪英特爾最先進的奧勒岡晶圓廠。該廠隸屬於Intel Foundry，目前正利用18A製程生產包括Panther Lake CPU在內的晶片。

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