Fed：受訪者最擔心地緣政治風險 戰爭、油價影響金融穩定

美國聯準會（Fed）8日發布的金融穩定報告指出，受訪者現在把伊朗戰爭持續，以及戰爭對石油的衝擊，列為最擔心會影響金融穩定的因素。

除了地緣政治風險與油價衝擊，受訪者也日益關切人工智慧（AI）和私募信貸。而當要回答最關心哪些事會影響金融穩定時，75%受訪者提到地緣政治風險，70%提到與戰爭有關的油價問題，AI和私募信貸則是都有50%受訪者認為可能存在威脅。

聯準會這份半年報所做的訪問調查特別示警，中東衝突一直拖下去，連帶的大宗商品短缺、供應鏈受損，可能推升美國和世界其他地區的通膨，拖累經濟成長。能源市場和相關金融商品的大幅波動，也會導致市場緊縮。

多位受訪者亦點出能源市場的震撼帶來通膨壓力，或令各央行即使在經濟成長走弱的情況下，仍需被迫實施貨幣緊縮政策。

升息加上通膨，將對金融和經濟產生重大影響，包括資產價格下滑。

訪調金融市場專業人士的結果，與近期多位聯準會官員對外發表的意見大致相同。

4月底的最近一次利率會議，Fed維持利率不變。接下來的幾天來，多位Fed官員表示，一旦通膨繼續向上並擴散，他們不排除升息可能。

針對AI，受訪者說，他們關心愈來愈多的AI投資，是以舉債來支應。如此一來，財務槓桿的整體水準增加，脆弱性也跟著提高。另外，隨著AI被更為廣泛的採用，可能削弱就業市場。

私募信貸方面，受訪者的回應則是較不一致。樂觀人士的看法是，雖然面臨贖回壓力，風險應屬可控。

因為只要贖回比率維持在5%，占私募信貸市場約80%的前十大業者，有足夠的信用額度和現金來應付至少75%的贖回需求。

聯準會也認同私募信貸的風險目前看來「有限且可控」。聯準會在報告中指出：「儘管2026年第1季這些基金的資金流出，小幅超過新資金流入，但贖回請求仍保持可控。」

不過他們也提醒，持續的贖回和負面情緒可能導致部分借款人的信貸可得性下降，尤其是信用風險相對較高的借款人。

國際油價自美國、以色列在2月底對伊朗發動攻擊以來，已經上漲逾50%。美國國內汽油價格漲至2022年7月以來最高，推升通膨再起。

許多Fed官員擔心能源價格上漲時日一久，會擴散到更多商品與服務。