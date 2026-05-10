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IMF示警 AI威脅全球銀行體系 最新模型能找出放款機構的資安弱點

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）警告，最新人工智慧（AI）模型能找出放款機構的網路資安弱點，並且大幅減少時間成本，若無應對策略，恐怕將為金融體系帶來「系統性」的震撼。（法新社）
國際貨幣基金（IMF）警告，最新人工智慧（AI）模型能找出放款機構的網路資安弱點，並且大幅減少時間成本，若無應對策略，恐怕將為金融體系帶來「系統性」的震撼。（法新社）

國際貨幣基金（IMF）警告，最新人工智慧（AI）模型可能引發一連串系統失靈風險，給金融體系帶來「系統性」震撼，並敦促世界各國當局為「無可避免」的系統遇駭未雨綢繆。

美國科技公司開發的新AI模型，如Anthropic的Claude Mythos，能找出放款機構的網路資安弱點，讓監管當局提高警覺。IMF警告，這些新AI模型的功能「使網路風險升級至總經金融震撼」，將威脅全球銀行體系。

IMF近期發文說：「先進AI模型可能大幅降低找出並利用弱點所需的時間與成本，升高同時發現並攻擊常用系統弱點的可能性。因此，網路風險日益涉及關聯失靈，以及系統層面的信心。」文中指出，最近Mythos限量發布「凸顯風險迅速升高」。

美國AI新創公司Anthropic上月表示，Mythos已找出「數千個」嚴重弱點，「其中某些弱點見於每一種主要作業系統和網頁瀏覽器。對經濟、公共安全和國家安全可能構成嚴重影響」。

Mythos初期只對大多位於美國的40個機構發布，包括亞馬遜、微軟、摩根大通等大銀行，並提供他們修補程式，以堵住Mythos抓出的漏洞。

這讓美國以外的機構擔心，若無法取得新AI模型，舉凡醫院、銀行、電廠，都可能暴露於網攻風險。

IMF呼籲，各國決策官員務必加強國內公、私部門合作以及跨國合作，因為「網路風險不分國界」，並敦促採取措施保護金融體系，包括網路壓力測試、情境分析、監控網路風險提高到董事會層級。

IMF警告，由於金融體系抵禦新AI技術驅動的大規模網攻能力備受質疑，「若多家機構同時受影響，可能引發信心效應、支付中斷、流動性緊縮，然後是資產賤價拋售」。

彭博資訊報導，川普政府正草擬行政命令，準備把AI公司納入現有的網路安全資訊分享計畫，讓政府與AI公司合作找出並修補聯邦、州和地方政府網路的安全漏洞，防止AI驅動的網路攻擊。

IMF 風險 美國

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