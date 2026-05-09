韓股如何化解荷莫茲危機、迭創新高？政府應變得宜是關鍵

南韓是今年全球主要股市中表現最強的，但在3月底一度因伊朗戰爭而受重創，到4月中旬卻又化險為夷。分析師指出，南韓股市之所以能在遭遇能源震撼後迅速復甦，憑藉的不只是科技領導地位，還有政府務實的危機應變能力。

截至5月7日止，南韓KOSPI股價指數2026年飛漲75%，漲幅遠超過美國那斯達克綜合指數同時期的11%。

分析師表示，投資人有充分理由持續青睞南韓。道理很簡單：南韓股市持續向前衝鋒。首爾掌握了充裕的能源供應，在荷莫茲海峽油氣運輸受阻之際，讓國內科技業能源來源無虞。此外，政府近期內也無課徵新稅或提高利率的打算。

唯一潛在風險是原油價格若是連續數周盤旋在每桶115美元以上，就可能重燃通膨顧慮，迫使南韓央行立場轉鷹，進而打擊股市。不過，油價飆升的疑慮在一個月前升到頂點後，已隨地緣政治衝突緊張氣氛降溫而減退。

荷莫茲海峽封閉一度重創韓股

南韓昔日以電子股著稱，今日更成為人工智慧（AI）基建投資熱潮下的贏家之一。

三星電子和SK海力士稱霸全球高頻寬記憶體市場，這種尖端晶片正是驅動AI資料中心所需。iShares MSCI南韓ETF（代碼：EWY）提供投資人布局南韓AI供應鏈概念股的便捷投資管道。

伊朗戰爭爆發導致荷莫茲海峽封閉後，對能源幾乎全部仰賴進口的南韓產業構成近乎生存威脅。南韓戰略儲油只能支應68天的用量。

南韓股市反應激烈。從2月底美伊開戰到3月26日期間，EWY暴跌18.7%，寫下2008年以來最大月線跌幅紀錄。南日韓10年期公債殖利率躍升50個基點至3.84%（債券殖利率與價格呈反向關係）。AI驅動的市場漲勢突然隨著能源震撼來襲而急轉直下。

政府務實應變化險為夷

拜政府靈活應變之賜，股市迎來轉機。

南韓政府實施近30年來首次的燃料價格上限，並下令執行各種節約能源措施、燃煤電廠產能全開，核電廠產能利用率提高到80%以上，並禁止燃料出口。

同時，總統李在明警告，供應鏈干擾和高油價問題可能持續一陣子，並指示官員把開闢新供應路線和工業結構重組視為優先要務。他並派遣幕僚長循走訪美洲和非洲採購，外交途徑鞏固原油、石腦油等原料的供應來源。

3月下旬，首爾推出戰略性庫存互換計畫，讓煉油廠向政府立刻借用中東原油，日後新供應源供貨運達後再償還。這項計畫原訂在4月至5月實施，迅速延長至6月底，可望續延至7月。

到4月15日，政府官員宣布，到年底前已確定可取得2.73億桶原油和210萬噸的石腦油，由繞過荷莫茲海峽的航線輸運。4月24日更公布新數據：光是5月，就確定7,462萬桶供應量，相當於前一年月均值的87%。至此，能源斷供問題已不必再擔心。

市場再度反應強烈。EWY從3月低點強彈，4月份一路攀漲並迭創新高，漲勢還沒完。荷莫茲海峽瓶頸尚未疏通，南韓股市恐慌已煙消雲散。