博通洽談350億美元私募融資

阿波羅全球管理（Apollo Global Management）、黑石（Blackstone）等私募信貸業者，據悉正與晶片製造商博通（Broadcom）洽談，可能提供後者約350億美元的融資，成為私募信貸產業正動用所有資源、搶搭人工智慧（AI）基建熱潮的最新跡象。

彭博資訊報導，知情人士透露，若交易成真，將成為歷來規模數一數二龐大的私募信貸交易，為博通研發AI晶片提供銀彈，消息一出，激勵博通股價8日收盤應聲大漲逾4%。知情人士表示，博通與出資公司的協商仍在進行中，條件可能出現變動。

如果這樁融資案付諸實行，將奠定私募信貸產業在AI基礎建設潮中所扮演的關鍵成長引擎地位。去年，Meta與Blue Owl Capital、品浩（Pimco）簽訂近300億美元的融資協議。

博通作為一家具投資等級的企業，以往較少仰賴大多著重於評級較低業者的私募信貸產業。然而，私募信貸業者正日益轉向資助藍籌股企業。

阿波羅近年與法國電力公司（EDF）與英特爾（Intel）等高評級企業，簽訂價值數十億美元的融資協議。

阿波羅曾表示，資助投資評級企業，將把私募信貸產業規模推升至40兆美元。