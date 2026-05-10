川習會前 美制裁多家陸企 指協助德黑蘭取得武器或相關原物料

美國總統川普即將赴陸訪問、與中國大陸國家主席習近平會面之際，美國財政部5月8日宣布制裁十名個人與企業，包括多家位於大陸與香港的企業。這些企業被控協助伊朗取得武器及製造無人機、飛彈所需的原物料。

除財政部外，美國國務院對四家實體實施制裁，包括三家大陸公司及伊朗國防部出口中心（MINDEX），其中一家大陸公司被控向伊朗提供衛星影像的實體，這些影像使得伊朗能夠對駐中東美軍發動軍事打擊。

據美國財政部發布新聞稿，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁位於中東、亞洲與東歐多個司法轄區的十名個人與企業，這些對象涉及協助伊朗軍方取得武器，以及用於伊朗自殺式無人機（Shahed）和彈道飛彈計畫的原料。

美國財政部長貝森特表示，美方「經濟怒火」行動不會鬆手，將續採取行動，保障美國安全，鎖定那些向伊朗軍方提供武器、供其攻擊美軍的外國個人與企業。中方雖尚未對這波最新制裁正式回應，但大陸政府近期批評美方對涉伊朗中企祭出「長臂管轄」，稱其違反國際法和國際關係基本準則。

這次被制裁的大陸公司包括昱思達（上海）國際貿易有限公司、寧波漢特保溫材料有限公司，香港企業包括香港赫新實業有限公司及Mustad Ltd。

美國財政部還稱，準備對任何支持伊朗非法商業活動的外國公司採取行動，必要時還可能對協助伊朗相關活動的外國金融機構祭出次級制裁，其中包括與大陸獨立煉油廠相關的金融機構。

中美上周甫因伊朗戰爭制裁歷經一輪交手。美國財政部為加強打擊大陸與伊朗檯面下的石化交易，4月28日對大陸獨立煉油廠恒力石化實施制裁，中方隨即在5月2日反擊，針對美國相關制裁措施發布阻斷禁令。

有評論認為，此舉很可能也是為了在中美元首會面談判前增加另一項籌碼。