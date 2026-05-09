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大賣空貝瑞：現在像達康泡沫爆破前夕 但看好「這檔股票」年化15%報酬

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
當今股市對人工智慧（AI）的迷戀，開始變得像「達康泡沫」的最後階段，股市不再以合理方式對就業報告等經濟數據、或消費者信心指標，做出實質反應。 美聯社
當今股市對人工智慧（AI）的迷戀，開始變得像「達康泡沫」的最後階段，股市不再以合理方式對就業報告等經濟數據、或消費者信心指標，做出實質反應。 美聯社

電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）8日在Substack發文表示，當今股市對人工智慧AI）的迷戀，開始變得像「達康泡沫」的最後階段，股市不再以合理方式對就業報告等經濟數據、或消費者信心指標，做出實質反應。

標普500指數8日攀抵新高，市場聚焦於優於預期的4月就業報告，卻忽視寫新低的消費者信心指數。貝瑞寫道，「簡直就是永無止盡的AI，沒人在談論任何其他事情」。

貝瑞說，「股市起伏的原因不在於就業或消費者情緒」，「股市上衝，是因為這段期間就是如此，這是基於大家都自以為懂得的兩個英文字母......感覺就像1999-2000年泡沫的最後幾個月」。他將費城半導體指數的近期走勢，與科技股在2000年3月崩跌前的那段時間相比。費半指數今年已累計上漲65%。

避險基金傳奇投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）上周也在CNBC節目中表示，當今環境和1999年科技股股價觸頂的一年前左右感覺類似。瓊斯估計這波漲勢可望持續一到兩年，但警告，若估值持續攀升，最終的修正將會很劇烈。

貝瑞8日也表示，已建立對拉美電商巨頭MercadoLibre的投資部位。他在Substack寫道，該公司股價已跌至他的估值以下，且「預期15年或更長期的年化報酬率將達15%」。

MercadoLibre連續四季獲利不如預期，股價8日慘跌12.7%，寫2024年11月以來最大單日跌幅，並自去年6月的高點下跌逾30%。

貝瑞將MercadoLibre稱為巴西、墨西哥和阿根廷版的亞馬遜，指該公司營收今年將成長30%至逾400億美元。

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