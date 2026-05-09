Shein未扭轉局勢 巴黎指標性百貨BHV樓層空蕩、電扶梯停用

中資超快時尚電商Shein實體店面去年底在巴黎指標性的BHV百貨開張。半年後，社群網站影片和媒體報導直指BHV業績一路下滑，樓層空蕩、電扶梯停用，店家則稱「翻修中」。

BHV位於巴黎市中心時髦熱鬧的瑪黑區（Marais），與市政廳隔街相望，歷史可回溯至1856年，是深植於巴黎人生活記憶的地標。

解放報（Libération）報導，自2023年百貨經營集團SGM總裁梅爾蘭（Frédéric Merlin）接手以來，BHV的客流量就下滑，如今在沒有新品、許多品牌也接連撤櫃後，BHV營業額一年內暴跌90%。

報導指出，數週來，BHV百貨門口告示寫著「翻修中」，每一層樓的剩餘商品都被堆到一側，以清出空間進行大規模翻修工程，顧客望而卻步，員工則憂心忡忡，其中一人說：「我們完全沒事做⋯我感覺自己毫無用處，只能看著這家店衰敗。」

還有員工說：「我們一直被問『你們要破產了嗎？』，我不懂為什麼不乾脆在施工期間關門，反而讓人看到店面衰敗的景象。」

報導提到，BHV百貨財務狀況不佳，每個月營業額從約1100萬歐元暴跌到100萬歐元左右。目前3部電梯中的2部，以及半數電扶梯停用；外部承包商不願參與；清潔公司罷工數週；兩年內換了3家保全公司。

去年10月，梅爾蘭讓Shein進駐BHV百貨的決定在巴黎引發強烈反對，美妝品牌Aime等陸續撤出，市民在請願網站連署抗議，中小企業暨貿易部長巴潘（SergePapin）也不支持。

Shein去年11月開幕當天，BHV百貨迎來大批人潮，消費者須領取號碼牌、經過安檢才能入店；與此同時，店外許多人舉標語牌或喊口號，抗議Shein供應鏈涉及環保和勞動權益疑慮，還陷入販售兒童樣貌的色情娃娃醜聞。

梅爾蘭曾寄望Shein帶動百貨業績，但部分消費者認為店內商品不如網站價格便宜，購物人潮沒過多久就退去。

梅爾蘭近日在社群媒體發文反駁說：「整個週末都有『假網紅』上傳瑪黑區BHV百貨空蕩的影片。還有人在哭，好像這裡是什麼龐貝（Pompei）遺址似的。就是這些人一邊在收（電商）亞馬遜（Amazon）包裹，一邊假裝要拯救商家！」

他表示，影片中的畫面是工地，清出空間是為了做出改變，「讓我們好好建設」。

巴黎人報（Le Parisien）以「巴黎BHV百貨是否已成『鬼店』？」為題報導，這次翻修對SGM集團具有戰略和財務意義，BHV正重新規劃賣場空間，並與房東協商爭取降低租金。

工會透露，目前平均日營業額在2.5萬到4萬歐元之間波動。一名工會成員說：「以前由老佛爺百貨（Galeries Lafayette）經營時，我們一個週日就能入帳100萬歐元。」