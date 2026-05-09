快訊

報酬率飆40000%！他入獄前砸百萬「全買這檔股」 6年後資產破億驚呆

警確認非針孔…聖宜診所站前店捲偷拍風波 負責人稱影像全刪了

淡江大橋通車典禮 數百民眾冒雨提前卡位搶看歷史一刻

聽新聞
0:00 / 0:00

NVIDIA財報下周揭曉 「5潛在利多」有望引爆新一波股價漲勢

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）下周將公布第1季財報，若能釋出重大利多，將為輝達新一波股價漲勢點火助攻。路透
人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）下周將公布第1季財報，若能釋出重大利多，將為輝達新一波股價漲勢點火助攻。路透

人工智慧（AI）晶片霸主輝達NVIDIA）下周將公布第1季財報，在最近輝達股價漲幅較同業相對遜色之際，投資人正密切關注該公司能否釋出大利多，為新一波股價漲勢點火。

輝達仍是AI領域的主角，但最近股價表現似乎反映不出來。輝達今年來股價仍上漲約15%，但表現比同時期費城半導體暴漲61%遜色。

不過，高盛分析師團隊認為，在20日首季財報出爐後，情況就會改觀。

高盛分析師施奈德預期，輝達將再度公布大幅優於預期的財報數字，即使市場「對該股超越預期的標竿較高」。他認為，輝達股票目前的價位「比歷史水準顯著折價」。

那麼，輝達要釋出什麼樣的利多，才能重新點燃投資人熱情？高盛團隊舉出下列五個潛在利多。

首先，輝達管理層可能調高對Blackwell和Rubin AI平台的營收預測--之前估計在2027年底前達到1兆美元。施奈德說，投資人希望聽到這個目標值（今年已調高過）會不會再度上調。

其次，原先未包含在上述計畫之內的產品，例如輝達的Vera中央處理器（CPU）機架以及推論晶片，也可能傳出令投資人振奮的好消息。

這種Vera機架可望在2026下半年出貨，適逢AI代理興起和市場重心轉向推論帶旺CPU需求之際。施奈德表示，那可能促使輝達調高資料中心CPU營收預測，成為財報法說會最亢奮的時刻。

再者，輝達的超大規模雲端服務客戶合計資本支出邁向7,000億美元，也是這波AI資本支出將持續漲潮的吉兆。之前，唯恐這些業者的AI支出後繼乏力，導致數月來輝達股價承受壓力。

此外，輝達主管若是捎來其他客戶--特別是OpenAI和Anthropic--業務成長且支出穩健的好消息，也可能使輝達股價為之一振。

第五個潛在利多，是輝達以實績平息對手AI晶片競爭加劇的疑慮。最近，Google張量處理器（TPU）和其他客製化晶片來勢洶洶，Meta、亞馬遜和微軟也用自研晶片搭配輝達產品，讓投資人愈來愈憂慮輝達領先優勢還能維持多久。

施奈德說：「我們預期，輝達將強調，憑最低的推論成本和每年推出產品的節奏，輝達仍維持領先地位。」意指Blackwell已證明成本較上一代晶片改善十倍。

但他指出，就算輝達晶片需求依然旺盛，該公司與晶片同行仍面臨記憶體晶片、先進晶片封裝材料等零組件缺貨的挑戰，隨著這些零組件價格上漲，輝達2026年毛利率能否維持在75%上下，是影響投資人對輝達觀感的關鍵因素。

輝達 高盛 NVIDIA 費城半導體 財報

延伸閱讀

科技股投資人捨舊愛、擁新歡？NVIDIA 相對費半指數表現2年最差

《4萬點選秀》AI升級潮攻最強5月股東會行情 聯發科大轉型AI ASIC晶片王

半導體股遍地開花！市場狂熱掩蓋三大隱憂

寒武紀單日飆20%再登 A 股股王 高盛卻給出 AI 產業鏈有升有降的相反結論

相關新聞

NVIDIA財報下周揭曉 「5潛在利多」有望引爆新一波股價漲勢

人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）下周將公布第1季財報，在最近輝達股價漲幅較同業相對遜色之際，投資人正密切關注該公司能否釋出大利多，為新一波股價漲勢點火。

「川投顧」喊挺！戴爾股價應聲飆14% 背後與這件事有關

戴爾科技創辦人戴爾夫婦（Michael and Susan Dell）去年底承諾向川普政府為兒童累積財富的聯邦計畫「川普帳戶」（Trump Accounts）捐贈62.5億美元，獲得川普公開力挺，激勵戴爾科技（Dell）股價盤中暴漲14.64%至盤中新高。

近20年來最佳！美光市值超車小摩 五天市值狂增2千億美元

美國記憶晶片大廠美光（Micron）的市值現在超越金融巨擘摩根大通（JPMorgan，簡稱小摩），本周股價也創下近20年來最佳單周表現。

WWDC將激勵蘋果股價飆升！大多頭：iOS裝置是消費者AI樞紐

對蘋果股價向來看多的知名Wedbush分析師表示，下個月登場的蘋果全球開發者大會（WWDC）對這檔科技股將是「重大轉捩點」，並預估今後蘋果股價可望再躍漲37%。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

傳三星S27手機OLED面板引入京東方 分析：納入「鯰魚」拉低成本

三星電子有意在明年 Galaxy S27（標準版）智慧手機中引入「自家人」三星顯示（SDC）外的第二家 OLED 顯示面板供應商，而這一潛在人選是京東方 （BOE）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。