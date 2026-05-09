NVIDIA財報下周揭曉 「5潛在利多」有望引爆新一波股價漲勢

人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）下周將公布第1季財報，在最近輝達股價漲幅較同業相對遜色之際，投資人正密切關注該公司能否釋出大利多，為新一波股價漲勢點火。

輝達仍是AI領域的主角，但最近股價表現似乎反映不出來。輝達今年來股價仍上漲約15%，但表現比同時期費城半導體暴漲61%遜色。

不過，高盛分析師團隊認為，在20日首季財報出爐後，情況就會改觀。

高盛分析師施奈德預期，輝達將再度公布大幅優於預期的財報數字，即使市場「對該股超越預期的標竿較高」。他認為，輝達股票目前的價位「比歷史水準顯著折價」。

那麼，輝達要釋出什麼樣的利多，才能重新點燃投資人熱情？高盛團隊舉出下列五個潛在利多。

首先，輝達管理層可能調高對Blackwell和Rubin AI平台的營收預測--之前估計在2027年底前達到1兆美元。施奈德說，投資人希望聽到這個目標值（今年已調高過）會不會再度上調。

其次，原先未包含在上述計畫之內的產品，例如輝達的Vera中央處理器（CPU）機架以及推論晶片，也可能傳出令投資人振奮的好消息。

這種Vera機架可望在2026下半年出貨，適逢AI代理興起和市場重心轉向推論帶旺CPU需求之際。施奈德表示，那可能促使輝達調高資料中心CPU營收預測，成為財報法說會最亢奮的時刻。

再者，輝達的超大規模雲端服務客戶合計資本支出邁向7,000億美元，也是這波AI資本支出將持續漲潮的吉兆。之前，唯恐這些業者的AI支出後繼乏力，導致數月來輝達股價承受壓力。

此外，輝達主管若是捎來其他客戶--特別是OpenAI和Anthropic--業務成長且支出穩健的好消息，也可能使輝達股價為之一振。

第五個潛在利多，是輝達以實績平息對手AI晶片競爭加劇的疑慮。最近，Google張量處理器（TPU）和其他客製化晶片來勢洶洶，Meta、亞馬遜和微軟也用自研晶片搭配輝達產品，讓投資人愈來愈憂慮輝達領先優勢還能維持多久。

施奈德說：「我們預期，輝達將強調，憑最低的推論成本和每年推出產品的節奏，輝達仍維持領先地位。」意指Blackwell已證明成本較上一代晶片改善十倍。

但他指出，就算輝達晶片需求依然旺盛，該公司與晶片同行仍面臨記憶體晶片、先進晶片封裝材料等零組件缺貨的挑戰，隨著這些零組件價格上漲，輝達2026年毛利率能否維持在75%上下，是影響投資人對輝達觀感的關鍵因素。